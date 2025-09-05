Suscríbete
Famosos

Andrea Legarreta, Martha Carrillo y Sofía Villalobos se reencuentran tras 27 años de conducir ‘Hoy’

Las tres amigas estuvieron muy felices disfrutando del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional.

September 05, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Sofía-Villalobos-Andrea-Legarreta-Martha-Carrillo.jpg

Sofía Villalobos, Andrea Legarreta y Martha Carrillo disfrutaron del concierto de Yuri.

Instagram

“Compañeras de vida, amores del corazón”

El tiempo es tan breve que ya pasaron 27 años de que el programa ‘Hoy’ iniciaba sus transmisiones. Dentro de las encargadas de dirigir la emisión se encontraban Andrea Legarreta, Martha Carrillo y Sofía Villalobos.

Fue en 2023, en el aniversario 25 del programa, cuando las conductoras se reencontraron en el mismo foro que actualmente ocupan otras figuras como Galilea, Raúl, Paul, Andrea y Tania, entre otros.

Sofía-Martha-Andrea.jpg

Sofía, Martha y Andrea tienen una amistad entrañable.

Televisa

“Ya son 25 años el primer programa, y nosotras desde antes, desde Guillermo Ochoa… Estamos en esas edades en donde una ya no se acuerda, pero es un chorro”, dijo Legarreta.

En dicha emisión, las presentadoras recordaron su paso por ‘Hoy’, cómo se adaptaron a las secciones al hablar de novelas o películas, al tener que salir en pijama, jugar y bailar el icónico ‘¡Felicidades!’.

Como una sorpresa para todos los seguidores de la emisión, Andrea, Sofía y Martha volvieron a bailar para felicitar a los cumpleañeros, como hacía 25 años.

Pero el tiempo sigue su curso y su amistad es intocable. Recientemente acudieron al ‘Coloso de Reforma’ para disfrutar del concierto que ofreció Yuri.

Las tres amigas cantaron a todo pulmón ‘Quien como tú’, ‘La maldita primavera’ o ‘Amor mío, déjala’, y más del repertorio de Yuri.

“Más noches como la de anoche en la que nuestra amistad se fortalece entre risas, canciones y amor”, escribió Martha en su Instagram, donde colgó varios videos del concierto.

Por su parte, Sofía también subió una foto donde se les puede ver muy felices mientras brindan con una cerveza. “Compañeros de vida, amores del corazón”, escribió.

andrea legarreta Yuri
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aleinaharoshikysalvacion.jpg
Famosos
Dos desgracias para el Cuarto Día en el robo de salvación este 4 de septiembre en LCDFM
September 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
emilinaoaguilahijapepeaguilar.jpg
Famosos
¿Por qué Pepe Aguilar no conoce a su nieta? Emiliano Aguilar le responde
September 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
caida-dalilah-1.jpg
Famosos
Dalilah Polanco sufre aparatosa caída en plena pregala de La Casa de los Famosos México
September 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marieclaire-ninelconde.jpg
Famosos
Ninel Conde y Marie Claire Harp confiesan: ¿Quién SÍ regresó el anillo de compromiso a José Manuel Figueroa?
September 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
cynthia rivera leon rivera.jpg
Famosos
Cynthia Rivera se despega por primera vez de su hijo y muestra tierna foto: “ni siquiera volteó a verme”
Cynthia y Carlos Rivera decidieron que León, a sus 2 años, comenzara a ir a la escuela
September 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar madre.jpg
Famosos
El pasado musical de Carmen Treviño, ex esposa de Pepe Aguilar; su carrera se truncó por problemas maritales
Pocos recuerdan que Carmen llegó incluso a aparecer dos veces en “Siempre en domingo”, el programa de variedades de Televisa más popular de esa época
September 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah-contenido-casa-.jpg
Famosos
Dalilah Polanco suelta verdad ‘kamikaze’ de Día y Noche en LCDLFM: "¡Qué poquito contenido estamos dando!”
Su comentario aplica para ambos Cuartos, pues hablaba de las películas que vieron en el cine.
September 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
premios-juventud-univision.jpg
Famosos
Premios Juventud 2025: ¿Qué artistas ya confirmaron para presentarse en vivo el 25 de septiembre?
Premios Juventud 2025 será una noche llena de talento latino.
September 04, 2025
 · 
TVyNovelas