Andrea Legarreta, Martha Carrillo y Sofía Villalobos se reencuentran tras 27 años de conducir ‘Hoy’

“Compañeras de vida, amores del corazón”

El tiempo es tan breve que ya pasaron 27 años de que el programa ‘Hoy’ iniciaba sus transmisiones. Dentro de las encargadas de dirigir la emisión se encontraban Andrea Legarreta, Martha Carrillo y Sofía Villalobos.

Fue en 2023, en el aniversario 25 del programa, cuando las conductoras se reencontraron en el mismo foro que actualmente ocupan otras figuras como Galilea, Raúl, Paul, Andrea y Tania, entre otros.

Sofía, Martha y Andrea tienen una amistad entrañable. Televisa

“Ya son 25 años el primer programa, y nosotras desde antes, desde Guillermo Ochoa… Estamos en esas edades en donde una ya no se acuerda, pero es un chorro”, dijo Legarreta.

En dicha emisión, las presentadoras recordaron su paso por ‘Hoy’, cómo se adaptaron a las secciones al hablar de novelas o películas, al tener que salir en pijama, jugar y bailar el icónico ‘¡Felicidades!’.

Como una sorpresa para todos los seguidores de la emisión, Andrea, Sofía y Martha volvieron a bailar para felicitar a los cumpleañeros, como hacía 25 años.

Pero el tiempo sigue su curso y su amistad es intocable. Recientemente acudieron al ‘Coloso de Reforma’ para disfrutar del concierto que ofreció Yuri.

Las tres amigas cantaron a todo pulmón ‘Quien como tú’, ‘La maldita primavera’ o ‘Amor mío, déjala’, y más del repertorio de Yuri.

“Más noches como la de anoche en la que nuestra amistad se fortalece entre risas, canciones y amor”, escribió Martha en su Instagram, donde colgó varios videos del concierto.

Por su parte, Sofía también subió una foto donde se les puede ver muy felices mientras brindan con una cerveza. “Compañeros de vida, amores del corazón”, escribió.