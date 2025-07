“Me gané a MI FIERA”: dos participantes de ‘La Casa de los Famosos All Star’ confirmaron su amor: VIDEO

Manelyk González y Caramelo Cruz , dos de los participantes más populares de La Casa de los Famosos All Star , confirmaron oficialmente que están en una relación amorosa. La noticia fue revelada durante una entrevista para el programa Buen día Colombia y también comentada en el pódcast Pinky Promise, conducido por Karla Díaz.

“Me dijo que si quería ser su novia”, confesó emocionada Manelyk en la televisión colombiana, revelando que fue Caramelo quien dio el primer paso al formalizar su vínculo tras salir del reality.

La influencer mexicana agregó con una sonrisa: “Más que un premio, me gané a mi fiera”, frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores como símbolo del romance que nació dentro del programa y que ahora continúa fuera de cámaras.

Del reality al amor real: la historia de “Caramelyk”

Durante los más de tres meses que compartieron en La Casa de los Famosos All Star, la conexión entre Manelyk y Caramelo fue creciendo de forma evidente . Aunque al principio fue una amistad, con el tiempo se transformó en una relación afectiva que ahora se confirma públicamente.

“Caramelo sacó una versión de mí que muy pocas personas pueden sacar; la mejor versión de mí”, declaró Manelyk, destacando cómo la relación le permitió mostrarse vulnerable y auténtica frente a las cámaras.

Incluso antes de salir del programa, Manelyk ya había dejado entrever su interés por él: “Lo voy a intentar con Caramelo aquí afuera. No me voy a quedar con las ganas”, afirmó en la misma charla con el medio estadounidense especializado en celebridades latinas.

Ambos han comenzado a compartir fotos y mensajes en sus redes sociales, donde se les ve conviviendo con naturalidad, lejos del formato competitivo y bajo una dinámica mucho más íntima y cotidiana.

“Fiera”: un apodo con significado emocional

Cuando Manelyk llama a Caramelo “mi fiera”, lo hace con un tono de cariño y admiración. En varias entrevistas ha explicado que para ella, ese término simboliza fuerza, carácter, protección y complicidad.

“Es alguien que me cuida, me reta, y también me da paz”, declaró recientemente, dejando en claro que la relación tiene una base emocional más allá de la atracción física o la exposición mediática.

Por su parte, Caramelo no ha dado muchas declaraciones, pero ha compartido indirectas en sus historias de Instagram, donde ha subido canciones románticas y mensajes alusivos al vínculo con Manelyk.

Planes juntos: ¿colaboración a la vista?

Los fans, que ya bautizaron a la pareja como “Caramelyk” , comenzaron a especular sobre una posible colaboración entre ambos en algún proyecto profesional.

Mientras tanto, Manelyk continúa con sus proyectos como actriz y creadora digital, y Caramelo se posiciona como uno de los ganadores más carismáticos del formato All Star, abriéndose camino en el mundo del entretenimiento.

