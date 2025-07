Arap Bethke espera bebé con Anna Tazzer y en exclusiva nos dice: “Me emociona mucho volver a ser papá”

La idea de volver a ser papá no sólo sonroja a Arap Bethke; también lo hace reflexionar sobre lo que representa, a sus 45 años, agrandar la familia junto con Anna Tazzer, la mujer con la que se juró amor eterno después de un intenso noviazgo que, como un huracán, removió todas sus emociones.

“Nos ilusiona y viene a confirmar que todo ocurre en el tiempo perfecto”, respondió a TVyNovelas cuando le preguntamos por las fotografías de sus redes sociales en las que se aprecia a su mujer presumiendo la pancita.

El actor ya tiene una hija, Paloma, de 11 años, quien vive en Colombia con su madre, la actriz colombiana Isabela Córdoba.

“EL MATRIMONIO LE DIO UN GIRO A MI VIDA DE 180 GRADOS”

El galán de los melodramas no oculta que su vida personal atraviesa por una de sus mejores etapas. Desde septiembre de 2024, comparte la vida con la escritora Anna Tazzer, con quien se casó tras una historia de amor casi literaria. “El matrimonio le dio a mi vida un giro de 180 grados. Estoy en un momento de mucha plenitud, mucha tranquilidad, con una gran compañera de vida. Ella es una mujer que entiende también este medio, sabe lo demandante que son los horarios. Entonces no te imaginas lo que se siente llegar a casa después de un largo día de trabajo, cenar con ella, hablar de las cosas triviales de la vida… eso es muy bonito”.

Esa calma profunda parece haber encendido nuevos anhelos. Aunque Bethke ya es padre de una niña de 11 años que vive en Colombia –fruto de una relación anterior–, ahora siente que es momento de abrir espacio para un nuevo capítulo. En su mirada, ser padre no es sólo una función biológica, sino una experiencia transformadora.

“Me emociona mucho la idea de volver a ser papá, es un viaje muy bonito, un viaje que siempre da crecimiento, te centra, te hace valorar las cosas”.

Durante la entrevista, Arap no pierde oportunidad de hablar del amor, esa energía invisible que, según él, mueve el mundo. “El amor es lo más importante, lo que rige todo, la fuerza que nos lleva hacia el bien, a la toma de decisiones. A veces la vida no se hace de los grandes recuerdos, sino de la compañía, de estar con alguien. Son cosas que van creando vínculos muy padres, y eso ayuda también en lo laboral. Te enfocas más en tu trabajo cuando tienes un motor para seguir”.

“YO NO ESTABA BUSCANDO EL AMOR”

Y cuando se le pregunta si este amor lo sorprendió, responde con franqueza: “Todas las cosas llegan cuando tienen que llegar. Yo no lo estaba buscando, estaba enfocado en mi carrera, pero poco a poco se fue dando de una forma muy natural. Me pasó como esos personajes de las series, que no se conocían, no querían estar juntos, pero poco a poco se conocieron y se gustaron”.

En menos de dos meses celebrará su primer aniversario de bodas con Anna. Aún no tienen planes concretos, pero eso no le quita ilusión. “Algo vamos a inventar”, dice con la sonrisa de quien ya tiene lo más importante: con quién celebrarlo.

Entre sueños por cumplir, Bethke confiesa uno que guarda con especial cariño: “Sueño con hacer algo de vaqueros. Aquí en México tenemos mucha historia, entonces me encantaría estar en una producción de ese tipo”. Recientemente concluyó las transmisiones de Juegos de amor y poder, una telenovela que lo llevó a contar el melodrama desde otra perspectiva, dejándole “un gran sabor de boca”. Con voz serena y sonrisa que se adivina al otro lado del teléfono, Bethke rememora: “Terminé muy contento porque fue un proyecto muy bendecido, muy afortunado. Como espectador lo disfruté muchísimo, y eso que yo soy bastante crítico con mi trabajo”.

Arap Bethke y Anna Tazzer se conocieron en 2017 cuando ella fue a ver una obra de teatro en la que él participaba. Sin embargo, en ese momento no hubo flechazo inmediato. Fue cinco años después, a través de un amigo en común, Gerardo Pandal, que se reencontraron en 2022, desde entonces, se volvieron inseparables.