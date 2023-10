Addis Tuñón sufrió abuso sexual

Addis Tuñón abrió su corazón al narrar que fue víctima de abuso durante su infancia.

Fue durante la emisión del programa ‘El minuto que cambió mi destino’ que Addis Tuñón relató el traumático momento que vivió cuando era niña.

“Abusada fui, violada no. Tenía 6 años, era el verano del 81. Recuerdo muy bien que los niños en Verano desvalagados hasta la noche que sus papás les hablan para que se metieran”.

“Yo estaba en casa de mi abuela y había una casa en construcción, unas personas mayores, dos hombres, llegaron a decirme que jugáramos a la casita, yo dije ok. Me explicaron y se dibujaron ellos desnudos, en la grava de la casa en construcción. Me explicaron que tenía que permitir yo ser la mamá de la casita”, le contó la querida presentadora originaria de Chihuahua a Gustavo Adolfo Infante.

Addis Tuñón, de 47 años, recordó cómo logró escapar de ese terrible momento que pudo significar un daño irreparable en su vida.

“Yo en mi inocencia dije: ‘Juguemos, aquí estoy’. Me quitaron la ropita interior y empezaron a tratar de abusarme. Yo no sabía lo que estaban haciendo porque afortunada o desafortunadamente tenía mucha inocencia”.

“Pero el juego dejó de ser divertido, empecé a sentir un poco de molestia. Esto no estaba bien. Yo recuerdo estar en la grava y ellos batallando en ver cómo lograban su cometido, eran las 8 de la noche, cuando en ese momento escuché (la canción del ‘Chavo del 8'), me pareció más interesante el ‘Chavo del 8' que el juego que me estaban dando, no me querían soltar, me escabullí... Mucho tiempo después entendí, nunca supe quiénes fueron, no recuerdo sus caras o las quise borrar, sé que eran gente de ahí".