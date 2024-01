¡Bellakath tendrá su propia serie de Netflix! Esto se sabe sobre la producción

El Flow Fest solo fue el inicio de la exitosa carrera de Bellakath; ahora contará su vida en una serie.

La cantante Bellakath arrancó el año 2024 con puras sorpresas. Recientemente, anunció que lanzará una nueva canción llamada ‘Mami Chakalosa’, tras el buen recibimiento de ‘Reggaeton Champagne’ junto a Dani Flow. Pero eso no es todo, Katherine Huerta también está produciendo su propia serie biográfica de la mano de Netflix.

A través de sus historias en Instagram, la intérprete de ‘Gatita’ compartió la emocionante noticia con sus millones de fans. Según reveló, la serie explorará aspectos clave y poco conocidos de su vida antes de la fama, incluso antes de su participación en ‘Enamorándonos’.

“Una historia que después les voy a contar en mi serie de Netflix. Les estoy contando esto porque voy a sacar mi serie de Netflix. Va a estar muy per**, toda mi vida, todo lo que he tenido que pasar para estar aquí, porque nadie me lo regaló”, destacó Bellakath.

Bellakath agradeció el éxito que tuvo en 2023, pero advirtió que va por más este 2024. (Instagram @labellakath)

Hasta ahora, eso es todo lo que sabemos sobre la serie de Bellakath. Por ende, también desconocemos cuándo comenzará la producción o la fecha de estreno. Netflix, la plataforma de streaming más conocida del mundo, aún no ha comentado al respecto, generando incertidumbre en el aire.

Lo que sí es seguro es que, de concretarse esta producción, los más de 2 millones de fans que apoyan a la cantante mexicana no la defraudarán. Mientras tanto, Bellakath disfruta de su fama con el éxito de su canción ‘Reggaeton Champagne’, que ha acumulado más de 106 millones de reproducciones en YouTube.

Sobre ‘Mami Chakalosa’, sin embargo, se sabe que será un dueto con el reggaetonero Yeyo y se estrenará a finales de este mes. La propia cantante compartió un adelanto en sus redes sociales. ¡Puedes echarle un oído a continuación!