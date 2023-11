Acusaron a Sofía Castro de no invitar a Verónica Castro a su boda, y esto respondió

Sofía Castro se comprometió hace unas semanas

La actriz de 27 años tuvo un encuentro con los medios con motivo del estreno de “El Maleficio” al que asistió sola debido a que, de acuerdo con lo que ella misma dijo, su prometido Pablo Bernot no pudo acompañarla por motivos de trabajo.

Además de ser cuestionada sobre su trabajo en “El Maleficio”, Sofía Castro también aclaró cómo va la relación con su tía, Verónica Castro, y es que en redes se comenzó a especular con la posibilidad de que la actriz y conductora no sería invitada a la boda tras el escándalo desatado por su supuesta boda con Yolanda Andrade en Ámsterdam.

¿VERÓNICA CASTRO SERÁ INVITADA A LA BODA DE SOFÍA CASTRO Y PABLO BERNOT?

Los periodistas le preguntaron a Sofía Castro sobre los detalles de su próximo matrimonio con Pablo Bernot, aunque la actriz aclaró que todavía no tiene una fecha para el enlace:

"¿Ahora que estás viendo lo de tu boda, ya le mandaste la invitación a Verónica Castro?”, le preguntó un periodista a la joven actriz , quien aseguró que todavía es muy pronto para hablar de este tema, ya que se acaba de comprometer y ni siquiera ha armado una lista de invitados:

“Todavía ni sé cuándo me voy a casar y ya me están pidiendo la lista de invitados, espérense. Yo, a toda mi familia, quiero que sea feliz, que esté contenta... Cuando llegue el momento, ahora no quiero dar nada, ni noticias, ni nada de mi boda”, aseguró Sofía.

Al parecer, Sofía tiene una buena relación con su tía, Verónica Castro, aunque ha optado por tener una actitud discreta para evitar polémicas.