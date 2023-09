Acusan a Santa Fe Klan de mandar a golpear a un fan; ¿qué dijo el rapero?

Santa Fe Klan es uno de los raperos más populares en la actualidad; sin embargo, su figura no ha estado libre de escándalos, como una denuncia en su contra que ocurrió hace unos días.

Fue el 22 de septiembre cuando Santa Fe Klan ofreció un concierto en Guanajuato, y aunque muchos de sus fans disfrutaron del evento, la experiencia no fue buena para todos, pues uno de los seguidores del rapero subió un preocupante post en Instagram en donde denunció que los guardias de seguridad lo golpearon por orden del cantante y hasta le abrieron la cabeza.

Fue a través de una amplia publicación, en donde muestra fotos de sus heridas, que el fan identificado como Cristian compartió un testimonio que rápidamente puso a Santa Fe Klan en el ojo del huracán, ¿cómo reaccionó el rapero?

FAN DENUNCIA QUE GUARDIAS DE SANTA FE KLAN LO GOLPEARON POR ÓRDENES DEL CANTANTE

En la publicación de Instagram, el fan narra lo siguiente: “Me acerqué a tomarme una foto, a lo cual el guardia me dio el acceso sin problema y me preguntaron con qué teléfono sería y se los entregué”, comenzó su relato Cristian.

Sin embargo, todo comenzó a ponerse violento, denunció el fan: “Cuando se lo pasan (el celular) a Santa Fe se porta de una manera agresiva, a decirme que ya le cayera a la vrg….. me sacó de onda su reacción, pero igual le dije que sin problema y que me regresara mi cel”.

“Me contestó con maldiciones, que no me regresaría nada, me enojé y le contesté. En cuanto me volteo, él grita ¡¡SOBRES DE ÉL!! Me tiran caguamazos y me empiezan a golpear entre toda su banda, como pude salí de ahí. Eso sí con la cabeza abierta, todo golpeado y sin celular”, indicó el joven. En las fotos, se ven de cerca las heridas en la cabeza que le habría provocado el equipo de seguridad de Santa Fe Klan .

SANTA FE KLAN REACCIONA A DENUNCIA DE FAN

Santa Fe Klan no se quedó callado y comentó la publicación con su versión de los hechos; de acuerdo con el rapero, el fan se le habría acercado armado con un machete.

“Yo estaba dando fotos a todos los fans, pero ahorita voy a subir los videos de las cámaras de mi tienda para que vea la gente el machete que traías clavado en el pantalón. Yo por eso mejor me retiré del barrio”, respondió el cantante en la publicación.