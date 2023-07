Santa Fe Klan defiende a un fan agredido por guaruras y lo aplauden en redes

De nueva cuenta, Santa Fe Klan se convirtió en héroe... al menos para sus fans. Ángel Jair Quezada Jasso, verdadero nombre del rapero, tuvo uno de sus característicos gestos de humildad y, durante uno de sus conciertos, defendió a uno de sus seguidores que la estaba pasando mal con los guardias de seguridad.

Santa Fe Klan no dudó ni un momento en detener el concierto para decirle al equipo de seguridad que dejara en paz al asistente, quien ya estaba sometido contra el piso. Un video del momento que circula en redes sociales da cuenta de la actuación del artista, cuya actitud fue aplaudida.

SANTA FE KLAN DETIENE CONCIERTO PARA DEFENDER A FAN

En un video que se puede ver en la cuenta de TikTok @sha_ron239, se aprecia el momento en el que Santa Fe Klan detiene su actuación para pedirle a los guaruras que respeten a sus seguidores. Al parecer, uno de sus fans había brincado las vallas para llegar al cantante, lo que generó que el equipo de seguridad lo detuviera.

“Oye, carnal, ya sé que no me entiendes, pero no traten mal a mis fans”, se oye decir a Santa Fe Klan a las autoridades. En la grabación se aprecia a varias personas en círculo, alrededor de alguien tirado en el piso.

A continuación, el joven fue atendido por paramédicos debido a que, al parecer, las agresiones habían sido fuertes. Santa Fe Klan, mientras tanto, siguió con su concierto, aunque eso sí, muy al pendiente de que el afectado recibiera el tratamiento adecuado.

APLAUDEN A SANTA FE KLAN EN REDES

De inmediato, los comentarios en el video de TikTok aplaudiendo el gesto de S anta Fe Klan no se hicieron esperar, e incluso varios aseguran que el mismo cantante había invitado a su fan a subir al escenario con él.