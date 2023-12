Acusan a Eugenio Derbez de ser un ‘tacaño’ y las impactantes revelaciones se viralizan

Eugenio Derbez está envuelto en la polémica luego de que un usuario de X publicara un hilo con inquietantes señalamientos en contra del actor, a quien acusó de ser un “tacaño”.

Entre algunas de las acusaciones escritas por el usuario “Dislexicano”, un escritor fantasma quien presuntamente se desempeñó como guionista de Eugenio Derbez hace algunos años, están la de ser un “tacaño” con sus trabajadores, además de revelar varios detalles no muy agradables sobre la actitud del actor con su equipo.

El hilo, que puedes consultar en la red social que antes llevaba el nombre de Twitter, expone supuestamente algunos aspectos inéditos sobre lo que es trabajar con Eugenio Derbez y ya ha generado toda clase de reacciones por parte de los internautas, y es que de acuerdo con el usuario, la conducta del actor para con sus empleados dejaba mucho qué desear.

GUIONISTA REVELA CÓMO ERA TRABAJAR CON EUGENIO DERBEZ

“Dislexicano”, quien supuestamente trabajó como guionista para Eugenio Derbez en sus oficinas que estaban localizadas cerca del Desierto de los Leones, compartió algunos detalles inéditos sobre su supuesta relación laboral con el famoso, resaltando algunos aspectos negativos de trabajar con él.

“Eugenio es la persona más tacaña que he conocido en mis cincuenta años sobre la Tierra”

Por ejemplo, el usuario denunció que los pagos a destiempo eran una constante para el equipo de trabajo de Eugenio Derbez, quien, aseguró “Dislexicano”, es “la persona más tacaña que he conocido”, pues al parecer ni siquiera les invitaba un refresco.

“Eugenio es la persona más tacaña que he conocido en mis cincuenta años sobre la Tierra. Tenía un monederito de viejita y jamás salía de su bolsa”, se lee en la publicación.

El hilo publicado en X destaca también que hubo un tiempo en que no se le pagara el sueldo al equipo por tres meses, por lo que el presunto guionista le pidió a Eugenio Derbez que le comprara un refresco; como respuesta, denunció, sólo recibió una moneda de cinco pesos:

“Una vez se me ocurrió pedirle que me invitara un refresco y él sacó su monederito y me dio 5 pesos, lo que costaba una coca de lata...”

USUARIOS REACCIONAN A LAS ACUSACIONES CONTRA EUGENIO DERBEZ

El hilo de X, actualmente, tiene más de 10 mil “Me gusta”, lo que demuestra la enorme popularidad que ha adquirido esta historia para los internautas, quienes expresaron toda clase de opiniones.

Algunos han dudado de la veracidad de estas afirmaciones; sin embargo, otros internautas resaltaron la presunta tacañería y el maltrato laboral que Eugenio Derbez tuvo con sus guionistas, un gremio que, consideraron, generalmente es poco reconocido en la industria.

Hasta el momento, Eugenio Derbez no se ha pronunciado sobre estas afirmaciones, lo que sólo ha generado más especulaciones: ¿serán ciertas las acusaciones o no?