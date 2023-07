Alexander explota contra nutrióloga de ‘La Academia’ y público la recuerda de ‘Enamorándonos’

Después de que Santiago se presentó en ‘la Academia’, se desató una polémica por la alimentación que llevan los alumnos dentro del reality, y eso detonó en que Alexander Acha pidiera a la producción despedir a la nutrióloga que había influido en los alimentos de los académicos.

A decir de Alexander Acha, al mencionar por qué los jóvenes no rinden al máximo en el escenario, la alimentación fue un problema en últimos días. Se trata de Montse Barojas “La Comadre”, quien no se quedó callada ante los comentarios en su contra y su despido en vivo por televisión.

Ella avisó: "¡No pienso volver a ir! Por Dios, no alcanzó ni para la proteína...” . Según Montse, la producción de ‘La Academia’ no cuenta con dinero suficiente para alimentar a sus alumnos correctamente: “Fue la mejor semana que comieron bien, porque les pedía leche de almendra, avena, crema de cacahuate, tengo muchísimas pruebas de que no, nada que ver. Yo cuando entré, se llama empatía, tienes que tener empatía con los alumnos. No vengo a dar clases de nutrición, yo les explicaba pero jamás les quité alimentos, están mal del cerebro”.

#LaAcademiaDesafia #LaAcademia🚩La nutrióloga culpa a la producción y dice que con ella "comían bien"🤡, que ya no piensa ir (la corrieron durante el show) y que tiene pruebas de lo que dice.

“El hecho de que ellos no tengan presupuesto para su comida, y que en una ocasión les hicieron carne asada, no alcanza comer Zunio, les dan una pechuga, ¿con eso se van a llenar después de hacer un chingo de ejercicio?”, dijo Montse.

Sin embargo, mientras algunos le creen, otros resaltan que ella había estado en televisión como concursante de ‘Enamorándonos’ y que en realidad estudió mercadotecnia…

Y unos más, bromean con memes sobre Montse, quien ya cambió su perfil de Instagram como privado, para evitar comentarios.

Sólo para que chequen la cédula profesional de la "nutrióloga"



SI NO ESTUDIASTE NUTRICIÓN NO PUEDES INDICAR UN RÉGIMEN DE ALIMENTACIÓN, LA NUTRICIÓN NO ES FÁCIL



PONGAN A VERDADEROS PROFESIONALES DE LA SALUD#LaAcademiaDesafia#LaAcademia pic.twitter.com/ZeAuVqXlDY — Ari (@arii_arevalo) July 25, 2022