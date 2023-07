Adrián Varela de ‘La Academia’ reaparece, pero con muy malas noticias

En la cuarta generación de ‘La Academia’, donde Erasmo Catarino ganó y Yuridia saltó a la fama, también estaba Adrián Varela, un cantante que sigue trabajando duro por sus sueños pero que reapareció con muy malas noticias.

Adrián radica en Sinaloa, padece una enfermedad y fue despedido recientemente, en un aparente acto de homofobia o represalia por asistir a la marcha del orgullo LGBTTTQ+.

El cantante relató en sus redes sociales que a partir de su participación en la marcha y un concierto a beneficio de DIF Culiacán comenzaron algunas situaciones que me afectan directamente en mi acceso a servicios de salud y pues también a nivel laboral.

“El público estuvo maravilloso, todo fluyó (30 julio) y el día primero de agosto en el Instituto municipal de Cultura de Culiacán me solicitaron mi renuncia; la cual no pude aceptar por mi condición de salud y necesidad de llevar mi tratamiento en tiempo y forma, no puedo discontinuarlo”.

“Yo para el instituto realizaba las actividades de canto, conducción y realización de entrevistas; además lo representé en distintos eventos dentro y fuera del Estado; así como para otras para municipales que me solicitaban”.

“Yo viajé al Festival Mundial del Bolero y a mi regreso descubro que me dieron de baja desde el día 12 de agosto; nadie me lo notificó, todavía acudí a un llamado antes de viajar a promover una actividad del Instituto”, denunció Adrián.

“Hago un llamado a las autoridades para que me permitan seguir trabajando y tener acceso al servicio de salud que tanto necesito; a mí me gusta llevarme bien con todo el mundo; no tengo ningún conflicto con nadie; no milito en ningún partido político siempre me he manejado como los hacemos los artistas de manera neutral y con un enfoque en buscar soluciones; he sido 100% institucional”, dijo en un primer video.

Sin embargo, no hubo pronta solución y Adrián Varela volvió a levantar la voz para buscar justicia. Y es que aseguró que ni siquiera le dieron el correspondiente finiquito.

“He tratado de conciliar las cosas siendo muy respetuoso y prudente; sin embargo he descubierto que además de despedirme de manera injustificada; no me liquidaron, y me timaron porque ya me habían dado de baja y me hicieron trabajar abusando de mi buena voluntad y disposición”.

“¡Se me ha puesto en una situación vulnerable! Y yo no he hecho más que trabajar bien; agradezco el apoyo de todas las personas que de buen corazón me han contactado para ayudar de diferentes maneras; me siento acompañado por Dios y por uds, muchísimas gracias por no dejarme solo ante estas situaciones injustas”, escribió.