Willy García y su legado de treinta años en la salsa: Revela su premio más grande

El reconocido cantante de salsa Willy García celebra tres décadas de una exitosa carrera en la música con una trayectoria que ha dejado una huella imborrable en el género convirtiéndolo en una figura influyente y respetada en la industria musical.

Para conmemorar este hito, será homenajeado en los prestigiosos Heat Latin Music Awards, la noche del jueves 11 de julio en el marco del décimo aniversario del galardón que honra la música latina.

Desde sus inicios como miembro de la agrupación Son de Cali hasta su exitosa carrera como solista, Willy García ha deleitado a su público con su potente voz y su inconfundible estilo. Canciones como “Perdóname” y “Te Amo, Te Extraño” se han convertido en clásicos de la salsa, consolidando su lugar en el corazón de los amantes de este género.

Willy confiesa que pese a las decenas de galardones que ha recibido, el más importante es la lealtad de sus fieles seguidores.

“Tengo el premio más grande que es el cariño del público, pero me gustaría grabar temas con artistas que siempre he soñado como el maestro Rubén Blades. La vida me está permitiendo recibir las cosas bonitas de todo lo que he sembrado”, expresa a TVyNovelas.

Se siente más vigente que nunca y asegura que gracias a su experiencia de vida es un “Willy renovado”.

“Estoy en el punto de mi vida en el que no tengo prisa, no dejo de trabajar pero ya no camino rápido y me doy el gusto de disfrutar todo lo que me llega. Estoy disfrutando de todo lo que he aprendido, estoy feliz de recibir cariño cada día por todo lo que proyecta mi música de generación en generación”.

Willy García

El homenaje en los Heat Latin Music Awards, desde la ciudad de Punta Cana, no solo reconoce su contribución a la música latina, sino también su dedicación y pasión por el arte a lo largo de los años.

Este reconocimiento es un merecido tributo a un artista que ha sabido reinventarse y mantenerse vigente en una industria en constante evolución, como lo es su más reciente disco titulado “30 años, 30 éxitos crudo”, producción discográfica que presenta nuevas versiones en crudo de los éxitos que han coreado y cantado los salseros alrededor del mundo.

“En la gala de los Heat Awards cantaré temas muy especiales para mí y uno de ellos será al lado de una de mis hijas”, contó.

Finalmente, García expresa cómo le gustaría que el público lo recuerde cuando ya deje de cantar.

“Me gustaría que me recuerden como un luchador que quiso que a través de su música llevar mensajes positivos porque la música alivia, cura y sana. La música es vida y da felicidad”.