Una youtuber reveló que intentaron drogarla y abusar sexualmente de ella: el doloroso relato

Caeli contó que el abuso que sufrió fue “el trauma más fuerte de su vida”

Caeli, una de las youtubers más reconocidas del Internet, habló sobre cómo fue víctima de abuso en uno de los viajes que tuvo a Argentina en 2019. Habrían intentado drogarla y abusar sexualmente de ella.

Fue en el podcast de “Un Tal Fredo” donde la influencer se sinceró sobre su espantosa experiencia que, según dijo, “no se lo desea a ninguna mujer”.

¿Qué dijo Caeli sobre el abuso sexual que sufrió?

Resulta que uno de sus amigos, quien también es youtuber, y un grupo de hombres habrían puesto “un polvito” y la querían obligar a beber de él. “Te drogan para abusar de ti”.

Fue gracias a que su mánager le mandó una policía para que pudiera salir de la casa. Sin embargo, tuvo que salir por su propio camino

“Me jalaron al piso donde ya no estaba viendo la patrulla, me empiezan a gritar, me empezaron a patear. Yo empecé a tratar de zafarme y dije: ‘solo llega a la puerta’. Se pone un tipo enfrente y no me deja pasar. (…) Me aventé por las escaleras y salgo y la policía me agarra y yo me salvé”.

Caeli revivió uno de los momentos más horripilantes de su vida. (Instagram @caeliyt)

En retrospectiva, reflexionó sobre las mujeres que no tuvieron la misma suerte que ella tuvo y, con lágrimas en los ojos, lamentó que sus amigos le hubieran hecho eso.

Después del incidente, Caeli contó que cayó en depresión y tuvo que renunciar a muchos proyectos que tenía programados.

Los seguidores de la youtuber relacionaron al abusador con Yao Cabrera, un tema que ya había sido discutido en aquellos años. Sin embargo, Caeli no reveló nombres.

Pero eso no fue todo. Caeli vivió otra experiencia de abuso con su ex novio, pero tampoco ocurrió nada debido a que un oso de peluche tenía una cámara de vigilancia. Ahora, le parece “muy difícil” abrir su corazón hacia las personas.

Usuarios mandan mensajes de apoyo a Caeli

Caeli compartió parte de la entrevista del podcast en su cuenta de Instagram, y en los comentarios sus millones de fans se pronunciaron para enviar mensajes de apoyo.

“Caeli, desde que pasó lo que pasó, no volvió a ser la misma”, “¿Por qué todas tenemos por lo menos una historia tan triste e injusta, todas conocemos o hemos sido víctimas, pero nadie conoce abusadores”, “Siempre le voy a creer a la víctima, porque cuando me pasó, me creyeron”, y “Gracias por darle un espacio a todas las mujeres que necesitan platicar sus historias”.

