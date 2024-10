Un famoso influencer reveló que le fue detectado un peligroso tumor en la cara: los delicados detalles

Las redes sociales han tenido un auge impresionante durante los últimos años, pues pasaron de ser percibidas como plataformas de entretenimiento a ser canales de comunicación con las que es posible ponerse en contacto con cualquier persona. En este sentido, los creadores de contenido también encontraron la forma de hacer comunidades con sus seguidores, compartiendo con ellos aspectos íntimos de su vida, ya sean buenos o malos.

Es el caso de un reconocido influencer y tiktoker, quien causó conmoción al revelar que le fue detectado un peligroso tumor en el rostro, lo que inevitablemente lo ha puesto frente a terribles escenarios. Por esta razón es que quiso compartir la fuerte noticia con sus ‘followers’, a los que les contó parte del proceso que atraviesa previo al inicio del tratamiento que necesita para recuperarse.

Un tiktoker compartió que tiene un tumor en la cara: los duros detalles

A través de un video publicado en su cuenta de Tiktok, plataforma en la que acumula 1.2 millones de seguidores, “El Maxito” se sinceró sobre los problemas de salud que lo aquejan desde hace tiempo, específicamente a partir de que recibió un impresionante diagnóstico positivo.

“Tengo un tumor en el lado derecho de lo que es la mandíbula. Las consecuencias de este tumor, que yo dejé pasar en 2021, cuando me dijeron que era un quiste. Era algo más pequeño, pero no había una estabilidad económica en mi familia para realizarme una cirugía que es bastante cara”, inició el relato del joven.

Pese a que el panorama se complicó para él y su salud, “El Maxito” se dijo agradecido porque hoy en día tiene el capital suficiente para poder comenzar un tratamiento, evitando que la situación escale a algo de mayor gravedad. “Actualmente lo tengo, gracias a Dios. Desde el año pasado que mi economía empezó a ir mejor pues pasaron muchas cosas en mi vida, tuve muchos altibajos. Y en el momento, como no sentía dolor, no recordaba lo que tenía, mi mente nubló por completo esta parte”, se sinceró la celebridad de internet, admitiendo lo incorrecto que fue que en el pasado priorizara otros aspectos y delegara su salud, algo que ya no está dispuesto a repetir.

‘El Maxito’ lamentó que sus ‘haters’ aprovechen su tumor para burlarse

Finalmente, el influencer dedicado a la comedia, agradeció a todos los amigos que se han acercado a él para brindarle su apoyo en este proceso tan complicado anímicamente, pues no deja de ser una cuestión sensible y de la que le cuesta trabajo hablar.

Asimismo, lamentó que incluso en situaciones de este tipo existan los ‘haters’, ya que contó que ha recibido burlas por su diagnóstico y le parece increíble que la gente aproveche temas delicados para burlarse de alguien simplemente porque no les cae bien.