¡No fue ‘Iron-Man’! La película de Marvel que revolucionó el cine por sus efectos especiales

Cuando pensamos en las películas de Marvel que marcaron un antes y un después, es fácil pensar en éxitos como “Iron-Man” o “Avengers: Endgame”. Sin embargo, el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tuvo un gran salto gracias a una producción que muchos pasan por alto: “Hulk” (2003).

Esta cinta no solo deslumbró por su tecnología innovadora, sino que también mostró un nivel de realismo nunca antes visto en sus personajes y escenas de acción.

De hecho, los productores tuvieron que esperar hasta 12 años para que hubiera suficientes avances en la tecnología para poder crear los efectos especiales.

Sin embargo, el actor Josh Lucas, que interpretó a Glenn Talbot en la película de “Hulk”, reconoció que el director Ang Lee estaba frustrado de no contar con las suficientes herramientas, mismas que hoy en día existen.

“Nunca he visto a un director tan torturado por una película como lo que sentí con esta”, dijo al portal Den of Geek.

Sin duda, se trató de un reto para el director, pero también abrió la puerta para que las siguientes producciones fueran un éxito. Desde los efectos especiales, un enfoque narrativo más profundo para películas de superhéroes, y la experimentación.

¿Por qué cambiaron a Eric Bana y no hizo “Hulk 2”?

Eric Bana fue Bruce Banner (Hulk) en la primera película de “Hulk” (2003), pero no regresó para la secuela que se realizó en 2008. ¿Cuál fue la razón? Bueno, la culpa la tuvo su éxito en taquilla . Y es que la película no logró ser atractiva para los fans ni para los críticos, por lo que una secuela no estaba en planes del actor, pues temía que fuera un fracaso.

“Tenía mucho de que fuera un éxito en aquel momento. Si hubiera hecho tres películas de Hulk, tendría que haber rechazado otros seis de mis proyectos”, dijo en una entrevista en 2013, durante la promoción de la peli “Closed Circuit”.

En su lugar, el actor Edward Norton fue su reemplazo; y finalmente, Mark Ruffalo tomó la estafeta hasta ahora.