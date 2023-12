Mi Pobre Angelito y otros clásicos: qué películas ver para celebrar la Navidad

Los fans compararon fotos del reencuentro entre madre e hijo de ‘Mi pobre angelito’.

Macaulay Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles este fin de semana, donde también se reunió con grandes amigos y familiares, entre ellos la actriz Catherine O’Hara, con quien compartió créditos en la entrañable película navideña ‘Mi pobre angelito’ (1990).

El actor de 43 años saltó a la fama cuando era niño, especialmente por su papel como miembro de la familia McCallister, quien, en repetidas ocasiones, pasa por una serie de eventos desafortunados después de que su familia lo abandona accidentalmente durante sus viajes navideños.

Así fue el reencuentro entre Macaulay Culkin y Catherine O’Hara, de ‘Mi Pobre Angelito’

Macaulay Culkin expresó su emoción tras recibir su estrella en el Paseo de la Fama y agradeció a su esposa Brenda Song. “Eres absolutamente todo. Eres mi campeona, eres la única persona hoy más feliz por mí que yo. No solo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”, dijo Culkin.

Recordó la importancia de su papel en ‘Mi pobre angelito’ y la temporada navideña, citando una de las frases más emblemáticas de la película: “¡Feliz Navidad, inmundos animales!”.

Sobre su reencuentro con Catherine O’Hara, quien interpretó a la mamá de Kevin en la película, ocurrió en el mismo evento, incluso ella se subió al podio para dedicar un emotivo mensaje sobre su excompañero de set.

“Macaulay, este hermoso niño de 10 años, fue llamado una superestrella, un generador de dinero, uno de los jóvenes protagonistas más atractivos de Hollywood en todo el mundo”, expresó O’Hara en la ceremonia, que duró poco más de 30 minutos.

Los fans que vieron la transmisión quedaron conmovidos por la serie de fotos que se compartían en redes sociales, comparándolas con las escenas de la película.

Donde ver ‘Mi Pobre Angelito’ completa

Actualmente, todas las películas de ‘Mi pobre angelito’ están disponibles en la plataforma de Disney Plus (Disney+) con una suscripción. Además, están disponibles la nueva versión ‘Mi pobre y dulce angelito’, que se estrenó en 2021.

En Navidad, se ha hecho tradición ver ‘Mi pobre angelito’ en familia. (Disney)

3 películas que puedes ver esta Navidad, además de ‘Mi Pobre Angelito’

Aunque ‘Mi pobre angelito’ sigue siendo una de las películas clásicas para ver en Navidad en familia, existen otros filmes que tampoco pasan de moda y que mantienen una energía similar. Algunas de ellas son: