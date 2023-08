¿Emilio Osorio le hizo ‘brujería’ a Wendy en LCDLFM? El hijo de Niurka responde a señalamientos

El programa finalizó hace apenas poco más de dos semanas y, sin embargo, las polémicas continúan vigentes, sobre todo en redes sociales debido a que internautas no dudan en revivir sus momentos preferidos y, por supuesto, los que causaron más controversia.

Una de las acciones que más debate generó fue aquella en donde supuestamente se le vio a Emilio Osorio , uno de los participantes del “Team Infierno”, escupiendo a la comida de Wendy Guevara. Las imágenes de este momento pronto se viralizaron y, tras el fin de “La casa de los famosos México”, la influencer no quiso desperdiciar la oportunidad de encarar al hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, ¿qué le respondió Emilio a su compañera al respecto?

WENDY GUEVARA LE PREGUNTA A EMILIO OSORIO POR QUÉ ESCUPIÓ EN SU COMIDA

La tarde de este jueves, el programa “De primera mano” compartió a través de su cuenta de Twitter un video que muestra una charla reciente que tuvieron Wendy y Emilio en donde la ganadora de “La Casa de los Famosos México” le pregunta a Osorio: “Emilio, ¿es verdad que escupiste en mi comida? ¡Cómo crees!”

Emilio Osorio fue tajante con su respuesta: “Ahí te va, el día que parecía que le escupí a la comida la estaba oliendo, oler, así, sí: huelo”, además de aclarar que “Si hubiera escupido lo habría hecho todas las veces, no sólo una”. Wendy Guevara le respondió, recordando: “La estabas oliendo. Me acordé que me decías que acercara a oler”, aseguró la influencer.

