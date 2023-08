Hotel VIP: A Jorge “Burro” Van Rankin se le suben las copas y besa a tres hombres del polémico reality show

Para Jorge “Burro” Van Rankin no tiene nada de malo besar en la boca a las personas de su mismo sexo

Hotel VIP cada día tiene más sorpresas y recientemente, a Jorge “Burro” Van Rankin se le subieron las copas y terminó besándose con tres hombres del polémico reality show de Canal 5.

Los participantes del Hotel VIP disfrutaron de una fiesta, en donde tomaron algunas copitas de más; sin embargo, todo se salió de control cuando comenzaron a lanzarse atrevidos retos y uno de ellos era darse un apasionante beso de tres.

Jorge “Burro” Van Rankin, Silverio Rocchi y Christian Estrada fueron los protagonistas del apasionante beso de tres, que inmediatamente provocó un fuerte revuelo en las redes sociales y fue catalogado como uno de los momentos más virales de la temporada.

Por si no fuera suficiente, el ex conductor de ‘Hoy’ también besó a Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, quien no se opuso a la propuesta de su contrincante en la competencia del Hotel VIP.

Jorge “Burro” Van Rankin, beso y beso con tres hombres

A través de un video publicado en el canal de YouTube del Canal 5, se puede observar que al “Burro” Van Rankin se le subieron las copas y le tocó el reto de que tenía que hacerle una fuerte confesión a su mamá, por lo que el también ex conductor de ‘Miembros al aire’ le dijo de broma que era gay.

Tras este hecho, Silverio Rocchi y Christian Estrada se acercaron para darle un beso a Van Rankin; mientras se oía el grito de “¡Beso, beso!”. Después, el “Burro” Van Rankin se levantó y le dio un beso de pico a Colate, ex esposo de su amiga Paulina Rubio.

En el panel, Jorge “Burro” Van Rankin confesó que Christian Estrada fue el culpable que se le subieran las copas, ya que le dio como cuatro copas y aclaró que no tiene nada de malo haber besado a otras personas de su mismo sexo: “¿Qué tiene de malo que haya besado a otro hombre?”, dijo el presentador, y aseguró que dijo muchas tonterías por culpa del alcohol.