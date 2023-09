Cinco películas románticas de HBO Max para disfrutar con tu pareja el fin de semana

Indudablemente, las películas románticas ocupan un lugar muy especial en nuestro corazón. ¿A quién no le gusta pasar un rato agradable con historias de personas que han encontrado a su pareja ideal? Aunque no siempre las personas terminan juntas y el final es trágico, el romance siempre triunfará.

Desde sus inicios, el cine se ha encargado de mostrarnos las diversas facetas del amor: sus aspectos cómicos, románticos, detallistas, pasionales y, por supuesto, trágicos. En todo caso, disfrutar de una buena película siempre será una opción para disfrutar de un bello momento con esa persona especial.

Si no tienes planes para salir este fin de semana con tu pareja, tal vez la actividad ideal simplemente sea preparar unas palomitas, escoger un sillón acogedor y dejarse llevar por estas historias disponibles en HBO Max , una plataforma de streaming en donde el amor forma parte de su extenso catálogo.

CINCO PELÍCULAS ROMÁNTICAS PARA DISFRUTAR EN HBO MAX

“DIARIO DE UNA PASIÓN”

Ryan Gosling y Rachel McAdams derritieron a miles de corazones con sus papeles de “Noah” y “Allie”, una joven pareja cuyo prohibido romance veraniego es revivido a través de un viejo diario, en donde se plasman todas las dificultades que la pareja tuvo que pasar.

“LOCO Y ESTÚPIDO AMOR”

De nueva cuenta, vemos a Ryan Gosling en una película romántica, esta vez acompañado por Steve Carrell, Emma Stone, Julianne Moore, Kevin Bacon y Marisa Tomei. En esta película, comprobarás cómo el amor afecta en distintas edades y situaciones de la vida.

“LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ"

Si te gusta el cine clásico, esta película es para ti, aunque por supuesto tal vez no estés de acuerdo con algunas prácticas que veas debido a que esta cinta data de 1939; sin embargo, frases románticas como “te quiero como no he querido nunca a ninguna otra mujer y te he esperado como jamás hubiera sido capaz de esperar a otra” se han vuelto inolvidables.

“LOS PUENTES DE MADISON”

La película de amor trágico por excelencia: La leyenda viviente Clint Eastwood dirige y protagoniza este doloroso y fugaz romance de tan sólo cinco días al lado de una impecable Meryl Streep. ¿"Francesa” se animará a dejar a su familia para vivir al lado de “Robert Kincaid”?

“CASABLANCA”

Humphrey Bogart e Ingrid Bergman protagonizan uno de los mayores romances de la historia del cine. En esta película, un hombre debe elegir entre su amada o convertirse en el héroe que ella y el mundo tanto necesitan.