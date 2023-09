Los cinco mejores capítulos de ‘Dr. House’ que no puedes perderte, ¿ya los viste?

Sin embargo, no todo está perdido: las ocho temporadas completas de “Dr. House” están disponibles en Amazon Prime Video, por lo que los suscriptores podrán disfrutar de sus capítulos favoritos las veces que quieran.

Si tienes Amazon Prime Video, pero no has visto “ Dr. House ” por algún motivo, aquí te tenemos cinco capítulos imprescindibles que seguro te harán adentrarte en la mente de este particular médico brillante, pero con un fuerte dolor físico y trabas emocionales que lo ponen más de una vez en aprietos, dificultándole salvar la vida del paciente.

CINCO EPISODIOS DE “DR. HOUSE” QUE NO DEJARÁS DE VER UNA Y OTRA VEZ

TRES HISTORIAS

Temporada: 1

Capítulo: 21

Para muchos críticos, expertos y fans, este capítulo es el mejor de toda la serie: además de mostrarnos un aspecto vital que explica el carácter de “House”, su guión es una maravilla narrativa que nos lleva por cuatro historias al mismo tiempo (una clase magistral de “House” y tres casos médicos que tienen similitudes) en donde a través de un impactante giro argumental se nos aclara la raíz de la adicción de “House” al Vicodín y el dolor crónico en su pierna que no lo deja en paz.

DETOX

Temporada: 1

Capítulo: 11

En este interesante capítulo, “House” acepta el desafío de “Wilson” y “Cuddy” para dejar de tomar su Vicodín por una semana, pues a todas luces el brillante médico ya es un adicto a esta sustancia. Los días pasan y el síndrome de abstinencia es cada vez peor para “House”, quien no logra concentrarse en su profesión e incluso llega a romperse una mano para olvidar el dolor de su pierna. Aquí, “House” acepta por primera vez su adicción, aunque se niega a tratarla.

EUFORIA

Temporada: 2

Capítulos: 20-21

Este capítulo doble te mantendrá al filo de tu asiento: un policía que ha recibido un balazo en la cabeza no puede dejar de reír, y cada día que pasa las carcajadas se intensifican. “House” lidia con el problema de este paciente y el hecho de que el doctor “Foreman” también se ha contagiado de lo mismo, ¿el genio diagnosta podrá salvar a los dos?

HOUSE CONTRA DIOS

Temporada: 2

Capítulo: 19

En este capítulo, “Gregory House” saca a la luz sus convicciones contra la religión, estando totalmente a favor de la ciencia. La llegada de un joven que supuestamente “cura” a través de la oración trastoca las ideas del médico y lo intriga hasta un punto que se desata una curiosa competencia entre “House” y Dios, en donde “Chase” anota las victorias de cada uno en un pizarrón.

TRANSMISIÓN AÉREA

Temporada: 3

Capítulo: 18

“House” y “Cuddy” se encuentran a bordo de un avión en Singapur con destino a Estados Unidos. Durante el vuelo, un hombre se descompone y comienza a presentar raros síntomas. “Cuddy” teme que el paciente tenga meningitis y pueda contagiar a toda la tripulación... Poco después, ella también enferma de lo mismo y “House” debe usar todo su talento a miles de metros de altura para ver qué pasa.