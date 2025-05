Dónde y cuándo ver ‘Blancanieves’ en streaming: ¡todos los detalles aquí!

“Blancanieves” ya está disponible en streaming tras su paso por los cines de todo el mundo . Aunque no tuvo la recepción esperada, podría tener una segunda oportunidad entre quienes prefieren ver películas desde casa. Pero, ¿dónde se puede ver? Nada más y nada menos que en Disney+.

Pero eso no es todo. Si no tienes suscripción a la plataforma de streaming, no te preocupes, también puedes ver “Blancanieves” en otras opciones en línea. Por ejemplo, está disponible para renta en Google Play Películas por 40 pesos, y en Apple TV por 49 pesos.

Y si la película te gustó, el próximo 24 de junio será lanzada en formato físico, tanto en Blu-ray como en DVD.

Según Box Office Mojo, la película protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot recaudó poco más de 200 millones de dólares , con un presupuesto estimado de 209 millones.

Esta producción live-action es una reinterpretación de la clásica película animada de Disney de 1937. Rachel Zegler da vida a Blancanieves, mientras que Gal Gadot interpreta a su madrastra, la Reina Malvada. Esta mágica aventura revive a entrañables personajes como Tímido, Doc, Tontín, Gruñón, Feliz, Dormilón y Estornudón.

¿Qué otros estrenos tendrá Disney+ (Disney Plus) en mayo?

Además de “Blancanieves”, Disney Plus estrenará “Capitán América 4” el 28 de mayo, trayendo a Anthony Mackie como el nuevo Cap tras el retiro de Steve Rogers. Otros estrenos esperados son :

Criminal Minds: Evolution (T17) – 07/05/2025

Toda la sangre – 07/05/2025

Doc – 14/05/2025

Bienvenidos al Wrexham (T4) – 16/05/2025

Spidey y sus sorprendentes amigos (T3) – 21/05/2025

La vida secreta de las esposas mormonas (T2) – 21/05/2025

American Dad! (T20) – 21/05/2025

Moon Girl y Devil, el dinosaurio (T2) – 28/05/2025

Abbot Elementary (T4) – 28/05/2025

Adultos – 29/05/2025

Luego, Disney Plus confirmó que llegarán “Alien Earth” el 12 de agosto y la nueva temporada de “El Oso” para el próximo 25 de junio.

