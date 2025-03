El penoso estreno de ‘Blancanieves’ en México dejó estos divertidos MEMES que se hicieron virales

Desde que la compañía del ratón anunció que recurriría de nueva cuenta a un “refrito” de una película que es considerada una obra maestra de la animación las críticas no tardaron en llegar desde todos los flancos: desde la elección de Rachel Zegler en el papel principal hasta el hecho de que los 7 enanitos son animaciones de CGI.

La crisis de los estudios Disney que es palpable desde hace varios años acabó por recrudecerse este 2025, y es que si bien la curiosidad por “Blancanieves” fue mucha ya que se prometió una versión renovada de este clásico, lo cierto es que el público simplemente detestó la nueva trama y la castigó con el látigo de su desprecio: las salas de cine lucieron prácticamente vacías además de que las burlas fueron demoledoras en redes sociales.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES A LA NUEVA VERSIÓN DE “BLANCANIEVES”?

Si no has visto “Blancanieves” en cines, tal vez no es necesario que lo hagas ya que desde este jueves 20 de marzo -cuando tuvo lugar el estreno de la película- en plataformas como X y Facebook han circulado imágenes y videos de los aspectos del live action que menos gustaron.

La película de Blancanieves es tan mala que está por debajo de Dragon Ball Evolution pic.twitter.com/JmTSdS1ixM — Sabimix🍀 (@sabimixmiranda_) March 24, 2025

El hecho de que “Blancanieves” le ordene a los enanitos limpiar su propia cabaña, una fiesta de boda en donde todos se vistieron de blanco y la modificación que hubo en las aspiraciones del personaje principal -a quien se le quiso dar un tono más feminista- acabaron por enfurecer a los internautas quienes, claro, volcaron su frustración con... ¡las risas!

Blancanieves fue una de las Obras Maestras de Walt Disney. Una película hecha con una animación que parece una acuarela en movimiento. Del bodrio que se ha hecho ahora no voy a perder ni un minuto en comentarlo. pic.twitter.com/vQ4H3IavxZ — Soñando con Munchkins (@MunchkinsCon) March 22, 2025

Los memes sobre Disney y su empeño en hacer películas de acción en vivo en lugar de recurrir a la animación tradicional no se hicieron esperar y, todavía este lunes 24 de marzo, X está repleta de imágenes y videos que oscilan entre la diversión y la molestia, detalle que comprobó que, para mal o para bien, todos hablan de “Blancanieves”.

Blancanieves o #SnowWhite fue una bazofia anoche, en toda la película Raquelita, los Enanos sumisos, Gal Gadot y el Jonathan fueron bazofia, he visto muchas nuevas bazofias de Disney, pero esta es la mayor bazofia entre la bazofias, pero tal vez a tus hijos o sobrinos les guste pic.twitter.com/7yA9ag8L6z — Yo Soy BartMan Simpson (@BartManMX) March 22, 2025

SPOILER: Blancanieves y los enanos se van a una fiesta de Diddy al final de la película pic.twitter.com/iqV2wvGFV7 — Juanito Say (@JuanitoSay) March 22, 2025

Con las desastrosas cifras de recaudación que “Blancanieves” obtuvo en su lanzamiento en cines, se antoja difícil que la película logre siquiera recuperar los costos de su producción, ¡mejor ni hablamos de ganancias! Debido a esto, se prevé que la cinta tenga un corto paso en la pantalla grande antes de llegar al streaming... ¡tal vez sea sólo cuestión de días para verla disponible en Disney+ !

¡Para mentir se necesitan dos! Uno que mienta y otro que crea… #BlancaNieves pic.twitter.com/2Y3Dv8102i — Simpsonito (@SoySimpsonito) March 23, 2025

¿CUÁNTO RECAUDÓ EL LIVE ACTION DE “BLANCANIEVES” EN SU SEMANA DE ESTRENO?

Las cifras de “Blancanieves” en la taquilla este fin de semana fueron literalmente funestas, pues la cinta protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot sólo recaudó 3.5 millones de dólares, una cifra desastrosa tomando en cuenta que el costo final de esta criticada producción live action fue de 270.4 millones de dólares... ¡traz!