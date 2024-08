Una querida actriz de ‘Aprendiendo a Vivir’ reveló que tiene cáncer de mama: los duros detalles de su diagnóstico

En 1993, llegó a la pantalla “Aprendiendo a vivir”, una serie que conquistó a la audiencia gracias a las temáticas presentadas y el carisma que cada uno de sus personajes emanaba.

Hoy, a 31 años del estreno, algunos de los artistas que participaron en este proyecto siguen manteniendo contacto cercano con el público y se convirtió en el medio predilecto para que una de estas antiguas estrellas juveniles compartiera la desoladora noticia que que recientemente le fue diagnosticado un tipo de cáncer, una enfermedad que está enfrentando con fortaleza y determinación.

Danielle Fishel, actriz de ‘Aprendiendo a vivir’ reveló que tiene cáncer de mama

Hace poco, varios de los protagonistas de esta popular serie noventera volvieron a reunirse para darle vida a un proyecto muy especial: un podcast en el que pudieran retomar la convivencia que los hizo crear una entrañable amistad. En dicho programa, titulado “Pod Meets World” y conducido también por Will Friedle y Rider Strong, Danielle Fishel se tomó un momento para platicar de la delicada situación de salud por la que atraviesa.

“Me gustaría compartir algo con nuestros oyentes; algo que Rider y Will fueron en realidad dos de las primeras personas a las que les conté la noticia. Recientemente me diagnosticaron DCIS, que significa carcinoma ductal in situ, que es una forma de cáncer de mama”, explicó.

La detección temprana fue crucial para Danielle Fishel

Pese a lo impresionante del diagnóstico, aunado a su incredulidad porque apenas tiene 43 años, Fishel detalló que el panorama es favorable para ella, ya que afortunadamente se detectó a tiempo y esto da oportunidad de que los médicos encuentren el tratamiento más indicado para hacerle frente al padecimiento.

Danielle Fishel compartió su sentir tras recibir este duro diagnóstico Instagram

“Es muy, muy, muy temprano. Técnicamente, es la etapa cero. Para ser más específica, me diagnosticaron un carcinoma ductal in situ de alto grado con microinvasión. Voy a estar bien, me van a operar para extirparlo, voy a seguir un tratamiento de seguimiento”, señaló, convencida de que logrará librar todo este episodio tan difícil, tanto a nivel físico como emocional.