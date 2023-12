Sandra Itzel asegura que Adrián Di Monte le decía “gorda” e “hipopótamo”

El pleito entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte parece no terminar ahora que la actriz hizo candentes declaraciones en un podcast, asegurando que el actor ejercía maltrato psicológico sobre ella y que en muchas ocasiones le bajaba el autoestima en cuestión de segundos.

“Él me trataba muy mal, me corría todos los días de su casa, yo nunca me sentí la mujer de la casa, yo era la esclava de él”, expresó la cantante, admitiendo que él la regañaba por usar mucho papel higiénico y que para herirla le decía “gorda” e “hipopótamo”.

Según contó Sandra en Hablemos de tal con un tal Fredo, los problemas entre ellos se agravaron cuando a ella le salió una oportunidad laboral en el extranjero. “Me voy yo a Colombia a trabajar y ahí empieza su toxicidad a la máxima potencia… Si yo subía un video bailando, me decía que era una p...., una regalada, que dejara de andar mostrando el c...”, aseguró.

Varios meses después del rompimiento, la artista reveló cómo se siente en estos momentos: “Ardida no estoy, créanme. Soy cero de escándalos, pero él se aprovechó de una mujer empática, bondadosa, que lo amaba”.

Ahora, la intérprete invita a las mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia a que tomen acciones legales. “Nunca se sientan juzgadas, nunca sientan miedo de expresar lo que sienten o de salir al mundo a decir que sufren de violencia por el qué dirán o porque no les crean. Yo era una mariposita que todos los días le cortaban las alas”.