Romina Marcos grita que es una “gordibuena": ¡Me han comparado con un elefante!

A Romina Marcos poco le importa tener el cuerpo perfecto para mostrarse y vender contenido en una reconocida plataforma para adultos. El “exceso” de curvas no le impide facturar y ahora la artista disfruta una holgura económica gracias a su incursión en OnlyFans después de padecer los estragos de una crisis que apenas le permite pagar la renta del departamento donde vive actualmente.

Pero, ¿qué tanto verá el público en el servicio por suscripción que ha hecho millonarias a figuras como Yanet García?: “Desnudos muy a mi estilo, chistosos, se van a divertir, va a haber travesuras, verán partes de mi vida que, normalmente, no verán en redes sociales y creo que eso es súper importante porque en mi ‘Only’ hay momentos de mi vida que son muy privados. Entonces, sí hay contenido exclusivo, sexy, y a mí me gusta más llevarlo desde lo que soy. No me iría por algo pornográfico, ese tipo de actuación no es la mía (risas)”.

En entrevista con TVyNovelas, Romina dice que jamás ha tenido complejos con su apariencia. “Siempre he sido una mujer a la que le gusta su cuerpo, por eso lo presumo y me acepto, yo no tengo problemas con los kilitos y la celulitis, porque además, me he dado cuenta que hay hombres que les gusta y que para cada roto hay un descocido. Me caracterizo por ser sido auténtica, de hecho, antes subía fotos en historias, lo dejé de hacer porque quiero que la gente de Only vea que ese contenido es exclusivo para ellos. Obviamente, si estoy en traje de baño eso sí lo verán en mis redes sociales, en mi Instagram, por ejemplo”.

“HE SIDO LA GORDIBUENA Y LA FLACA”

Señalada y criticada, la ganadora de Las estrellas bailan en Hoy admite que jamás podrá complacer a la gente que hace vida en redes sociales atacando y juzgando a las demás personas.

“Yo he sido todo, he sido gordibuena, he sido una mujer con curvas, he sido una mujer flaca porque bajé de peso hace como cuatro años y estuve muy delgada, tanto, que la gente se espantó, como que no les gustó esa versión. Pero yo siempre digo que mi cuerpo estuvo en todas las versiones y en cada una de ellas se me criticó, entonces,¿ya qué quiero?, tener salud, darle a mi cuerpo lo que necesita, agradecerle todo lo que hace por mí, escucharlo, yo que soy una mujer con curvas, pero hago ejercicios, trato de comer bien, y también vivo la vida y disfruto, también me como un chocolate, una hamburguesa, y me echo una cerveza, porque hay de todo, yo en redes también sigo a muchas mujeres como yo porque me empoderan, porque me inspiran, veo que no soy la única, hay mujeres que tienen unas nalgas con celulitis como yo y eso lo suben, incluso, hay unas que hacen cosas peores que yo, pero yo todavía no me atrevo a hacer eso”.

Debutar en OnlyFans llegó en un momento en el que el dinero estaba ausente de su cuenta bancaria.

“Es un ingreso económico que lo utilizaré para lo que yo quiera, puede ser que un mes lo use para pagar la renta y al otro mes para subir mis canciones, o sea, sí es una plataforma que me está ayudando a ganar dinero para cumplir mis sueños. Sí quisiera subir a una renta de 20 mil pesos, ahorita estoy por debajo de eso, pero la idea es ir creciendo, antes estaba en uno de siete mil pesos, en uno de cuatro”.

Romina Marcos abrió su Only Fans. José Luis Ramos

“¡YO NO SOY UNA MINI NIURKA!”

El apellido no le pesa, pero sí ha sido un impedimento a la hora de conseguir algunos empleos.

“Sí, creo que sí he estado en muchos proyectos gracias a mi madre, pero creo que también me han cerrado puertas por lo mismo. Aunque yo soy una mujer muy diferente, que va contra la corriente, contra lo normalmente estipulado por la sociedad. Yo creo que una cosa es cuando yo tenía 15 años y me decían mini Niurka, ahorita no me molesta que me sigan diciendo así, pero ya no soy esa persona, no soy una mini Niurka, si lo fuera, no me importaría admitirlo, pero soy muy diferente a mi mamá, a mis hermanos y cada uno tiene su individualidad, por eso nos respetamos entre todos”.