¡SEVENTEEN abre una tienda exclusiva en México! Mira todo lo que podrás comprar

Las fans mexicanas de SEVENTEEN, conocidas como Carats, están de fiesta, ya que el grupo surcoreano abrirá su primera tienda pop-up en Latinoamérica, justo en la Ciudad de México. Este evento especial celebra el lanzamiento del doceavo mini álbum de estudio del grupo y permitirá a las fans mexicanas estar más cerca de sus ídolos.

La tienda temporal estará ubicada en la colonia Roma Norte y solo estará disponible por tiempo limitado, durante dos fines de semana. La emoción por este anuncio ha crecido desde que HYBE Latinoamérica y Weverse lo oficializaron a través de sus redes sociales, causando una gran expectativa entre los seguidores del grupo. Además de adquirir el nuevo álbum, las Carats podrán encontrar mercancía exclusiva y disfrutar de diversas actividades interactivas diseñadas especialmente para este evento.

Un evento esperado en un gran momento para SEVENTEEN

La apertura de esta tienda coincide con un año histórico para SEVENTEEN, quienes recientemente se convirtieron en el primer grupo de K-pop en encabezar el cartel de Lollapalooza Berlín. Esto se suma a su memorable actuación en el escenario principal de Glastonbury en junio. Además, su gira mundial Right Here, programada para octubre, promete ser uno de los eventos más esperados en la escena musical global.

El grupo, formado por trece talentosos miembros: S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The 8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon y Dino, ha sido reconocido por su enfoque creativo único, basado en tres unidades: hip hop, vocal y performance. Este estilo independiente les ha llevado a obtener importantes logros, como el premio a la “Push Performance of the Year” en los MTV Video Music Awards y los galardones a “Best New” y “Best Push” en los MTV European Music Awards.

La apertura de esta tienda coincide con un año histórico para SEVENTEEN, quienes recientemente se convirtieron en el primer grupo de K-pop en encabezar el cartel de Lollapalooza Berlín. Getty Images

Récords y logros

En 2023, SEVENTEEN alcanzó el éxito global con sus mini álbumes FML y Seventeenth Heaven, los cuales debutaron en los primeros lugares de las listas Billboard 200 y de álbumes mundiales, respectivamente. Ambos trabajos se convirtieron en los álbumes más vendidos en la historia del K-pop, con FML acumulando más de 6.2 millones de copias a nivel mundial, siendo el más vendido en ese año, según la IFPI.

Además, en 2024, su álbum de éxitos “17 is Right Here” recibió gran acogida y el grupo fue nombrado embajador de buena voluntad de la UNESCO para la juventud, reconociendo su influencia positiva en las nuevas generaciones alrededor del mundo.

¿Cuándo y dónde estará la tienda?

La tienda pop-up de SEVENTEEN estará ubicada en Guanajuato 227, en la Roma Norte de la Ciudad de México, y abrirá sus puertas durante los siguientes fines de semana:



Del 18 al 20 de octubre

Del 25 al 27 de octubre

Este evento ha generado gran expectativa, y se espera una alta afluencia de fans durante estos días. Las Carats mexicanas tendrán una oportunidad única para conectarse con su banda favorita y llevarse productos exclusivos que solo estarán disponibles en esta tienda temporal. ¡No te lo puedes perder!