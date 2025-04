‘Soy trans’: la emotiva confesión de la hija de un famoso actor de Hollywood que está dando la vuelta al mundo

La noticia de la transición de género de Ayrin De Niro, hija del icónico actor Robert De Niro, se ha convertido en un poderoso mensaje que está conmoviendo al mundo entero. Ayrin, quien recientemente decidió compartir públicamente su identidad como mujer trans , está generando conversaciones necesarias sobre visibilidad, aceptación y representación auténtica en Hollywood y más allá.

Después de que DailyMail publicara un artículo con unas fotografías de Ayrin mientras visitaba a su padre, vestida de forma femenina, la joven decidió ser transparente al respecto antes de que las historias inventadas por los tabloides tomen relevancia.

¿Quién es Ayrin De Niro, la hija de Robert De Niro que declaró ser trans?

Ayrin De Niro, hija del famoso actor Robert De Niro y la actriz Toukie Smith, nació el 20 de octubre de 1995. Durante gran parte de su vida, Ayrin se mantuvo alejada del ojo público por decisión de sus padres, quienes buscaban darle una infancia lo más normal posible, tanto a ella como a su hermano gemelo, Julian. Ahora, a sus 29 años, la joven actriz y modelo ha decidido tomar el control de su narrativa y revelar su identidad al mundo en sus propios términos .

Criada en Nueva York, Ayrin De Niro se enfrentó desde pequeña al rechazo por su feminidad y su aspecto físico. A pesar del apoyo de su familia, siempre se sintió incomprendida y excluida. Hoy, tras iniciar un proceso de terapia hormonal, Ayrin celebra abiertamente su identidad femenina, inspirada por referentes como Laverne Cox, Michaela Jaé Rodriguez y Naomi Campbell.

¿Qué dijo Ayrin De Niro sobre su transición?

La confesión pública de Ayrin De Niro llegó cargada de emociones y sinceridad. En una entrevista reciente con la revista THEM, la joven actriz reveló: “Hay una diferencia entre ser visible y ser visto. He sido visible. Creo que aún no me han visto”. Ayrin explicó cómo su proceso de aceptación personal y transición se aceleró después de ver a mujeres trans exitosas compartir sus propias experiencias.

“Que las mujeres trans sean honestas y abiertas, especialmente en espacios públicos como las redes sociales, y poder verlas en su éxito… Me pregunto: ¿Sabes qué? Quizás no sea demasiado tarde para mí. Quizás pueda empezar”, afirmó Ayrin con orgullo, para destacar que busca cambiar las percepciones sobre la feminidad, especialmente para mujeres negras y personas queer con cuerpos diversos.

¿Cómo reaccionó Robert De Niro ante la revelación de su hija?

Hasta ahora, Robert De Niro no ha hecho declaraciones públicas sobre la transición de su hija. Sin embargo, Ayrin compartió que siempre ha sentido el apoyo de sus padres en cuestiones relacionadas con su identidad queer. De hecho, Ayrin destacó en varias ocasiones la importancia de que sus padres respetaran su privacidad desde pequeña, algo que agradece profundamente.

“Obviamente, ningún padre es perfecto, pero agradezco que mis padres hayan aceptado mantenerme alejada de los focos. Querían que fuera algo muy privado. Me han dicho que querían que tuviera una infancia lo más normal posible”, comentó Ayrin sobre su padre y su madre, Toukie Smith.

¿Por qué la confesión de Ayrin De Niro es relevante para la comunidad trans?

La declaración de Ayrin De Niro llega en un momento crítico para la comunidad trans, en medio de crecientes ataques políticos y sociales contra sus derechos. Al compartir su historia, Ayrin no solo busca visibilidad, también quiere contribuir a crear un entorno más seguro y comprensivo para las personas transgénero y queer .

“Quisiera ser una inspiración para al menos otra persona como yo, que sea negra, que sea queer, que no use una talla extra pequeña... ver más mujeres trans, más mujeres negras que quizás tengan un cuerpo más grande o que no encajen en el molde de las superdelgadas o las heroínas chic”, sostuvo Ayrin, quien también estudia para convertirse en consejera de salud mental especializada en comunidades marginadas. Su objetivo es ofrecer apoyo emocional y psicológico, inclusivo y adecuado para quienes enfrentan dificultades similares a las suyas.

“Originalmente, este campo estaba muy orientado a los hombres blancos, cisgénero y heterosexuales: lo que ellos consideran incorrecto o correcto, o una enfermedad mental, o lo que sea, eso es desde su perspectiva”, comentó Ayrin, por lo cual ella se está esforzando para lograr ser consejera de salud mental, y convertirse en apoyo para personas que se identifiquen con su caso.

¿Qué obstáculos ha enfrentado Ayrin De Niro en su carrera profesional?

A pesar de ser hija de una leyenda del cine, Ayrin De Niro ha decidido abrirse paso en el mundo del entretenimiento por sí misma, por lo que rechaza aprovecharse de su apellido. Ha enfrentado numerosos rechazos en audiciones, incluso en proyectos de alto perfil como la serie “Euphoria” y el videojuego “League of Legends”, donde participaría como actriz de voz.

“No crecí con papeles secundarios en las películas de papá, ni yendo a reuniones de negocios ni a estrenos. Mi papá insistía mucho en que encontráramos nuestro propio camino. Quería que el éxito llegara por mis propios méritos”, explicó Ayrin.

¿Cuál es el futuro que desea Ayrin De Niro tras revelar su identidad?

Con esta valiente declaración, Ayrin De Niro espera ser un ejemplo positivo y una fuente de inspiración para otras personas queer y trans de color. Su meta es ampliar la definición tradicional de feminidad y belleza, al trabajar en la creación de espacios seguros y auténticos donde todas las identidades sean bienvenidas.

“Mi sueño es abrir puertas para otras personas como yo. Quiero que se sientan vistas, apoyadas y bellas tal como son”, concluyó Ayrin De Niro, quien está lista para mostrar al mundo una feminidad radical, inclusiva y profundamente auténtica.