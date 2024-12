Wendy Guevara reaccionó a la pelea de Poncho de Nigris y Maripily Rivera: ¿a quién de los dos apoya?

Con el humor que la caracteriza, Wendy Guevara dio sus primeras declaraciones acerca de la cruda pelea que Poncho de Nigris y Maripily Rivera protagonizaron al encontrarse en un programa en vivo. Y es que si bien ella no estuvo presente, en determinado momento se mencionó su nombre, lo que la puso entre la espada y la pared ya que ambos son sus amigos.

Así reaccionó Wendy Guevara al pleito de Poncho de Nigris y Maripily Rivera

Aún con el furor que causó este duelo de exparticipantes de “La Casa de los Famosos México”, Wendy Guevara fue una de las primeras en hablar acerca de esta polémica. Lo anterior ya que pese a que nunca se ha involucrado directamente en polémicas, en esta ocasión lo consideró necesario al ser dos personas con las que ella tiene una cercanía importante.

“Quiero decirles que ya vi la pelea, la discusión pues que tuvieron Maripily y Poncho. Y bueno, quiero decirles, Poncho es mi hermano, lo amo y lo adoro mucho. Ay no, qué fuerte estuvo. Yo por ahí anduve, bueno se me mencionó, pero yo a Maripily también le hablo muy bien, de hecho tengo su WhatsApp y hemos platicado por Instagram. Nos presentó Julián Gil y es muy buena onda conmigo. Ponchito también, lo adoro, es como mi hermano y no sé qué hacer. No se peleen muchachos, no se peleen, mejor hay que ser todos amiguitos”, dijo la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”.

Este mensaje posteriormente fue replicado por la influencer puertorriqueña, lo que para muchos se trató de una especie de “tregua” con Alfonso. No así, hasta ahora, de Nigris no ha dado señales de que esté dispuesto a olvidar su enemistad.

¿Qué paso entre Poncho de Nigris y Maripily Rivera?

En la edición del 17 de diciembre del programa “Hoy Día”, los exparticipantes de “La Casa de los Famosos” asistieron como invitados. Sin embargo, lo que nadie vio venir fue que Maripily y Poncho se enfrascarían en una tremenda pelea, misma que rápidamente escaló hasta los gritos y los insultos.

Entre las cosas que los polémicos personajes se dijeron, estuvieron adjetivos como “pandillero” y “cara de hombre”, los cuales subieron en intensidad, incluyendo amenazas sobre una revancha y burlas sobre sus edades.

Poncho de Nigris rompió el silencio sobre su brutal enfrentamiento con Maripily Rivera Instagram

Después de este pleito, Poncho de Nigris arremetió contra la influencer en sus redes sociales a través de una serie de declaraciones en las que condenó que se aproveche de su fama para sobajar a las personas buscando siempre ofender. Por último, aclaró que no tiene pensado seguir sobajándose, pues aseguró que hasta entre ellos “hay niveles”.