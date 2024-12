Poncho de Nigris explotó contra Maripily Rivera después de su brutal pelea en vivo: así respondió a sus amenazas

Aunque todavía no empieza “La Casa de los Famosos All Star”, ya comenzaron a hacerse presentes los primeros escándalos cortesía de dos habitantes que han sido clave en el éxito de este show. Hablamos del crudo enfrentamiento que protagonizaron Poncho de Nigris y Maripily Rivera, quienes sacaron a relucir la pésima relación que tienen, al grado de que llegaron a los gritos e insultos.

La cosa no quedó ahí, pues el regiomontano se quedó sumamente molesto con todo lo que pasó y así lo hizo saber en sus redes sociales. Y es que pese a que llegó a pensarse que la polémica quedaría en el foro, todo parece indicar que él no está dispuesto a permitir que le falten al respeto y arremetió contra “el huracán boricua”.

Poncho de Nigris se lanzó contra Maripily Rivera por tras su fuerte discusión

A través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Alfonso de Nigris se pronunció respecto a lo que pasó con Maripily Rivera. Todavía con el coraje atravesado, el participante de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” externó su molestia por la manera en que la puertorriqueña se dedicó a atacarlo durante su participación en “Hoy Día” y condenó que no le hayan permitido defenderse.

“Qué raro que saliera en un programa vendiendo unos tenis bien cul3r*s y qué raro que luego me saliera gritando a mí. Obviamente lo tenían armado. Lo que me molestó fue que no me dijeran y que me apagaran el micrófono, porque yo le estaba contestando cosas, ya me había calentado y le estaba diciendo cosas reales, como que si estuviera en México, saldría a la primera semana. Aquí porque votan todos los de Puerto Rico, pero en México no duraría y es la verdad. Un saludo a la banda de Puerto Rico”, dijo en esta transmisión que hizo acompañado de su esposa Marcela Mistral.

Poncho de Nigris respondió a las amenazas de Maripily Rivera

En cuanto a qué tan cierto fue que él insultó primero a Maripily llamándola hombre, de Nigris señaló que él únicamente llegó a decir que lo parecía, sobre todo por su temperamento tan explosivo. Aun así, señaló que le parece ridícula su actitud y la invitó a comportarse como una persona de su edad, reiterando que él solo respondió a lo que le gritoneó.

“No se dejen manipular por una mujer que nada más grita y así quiere solucionar las cosas. Dices: ‘es que soy el huracán’, ya estás grande, no mam*s. Ya con más inteligencia emocional se arreglan las cosas. Esto solo era un debate. Si te caigo mal, qué bueno y ya, dices por qué. Que porque dije que eras hombre, no, yo dije que pareces. La neta no creo que una mujer se te ponga enfrente a gritarte que sí tiene pantalones. Qué hueva, la verdad. Y luego te dicen machista. Pero pues ahí está, solo quería aclarar esto”.

Finalmente, ante la advertencia que Maripily Rivera le lanzó a Poncho de Nigris respecto a que le haría la vida imposible si llegan a coincidir en alguna edición de La Casa de los Famosos, el también comediante se dijo tranquilo, pues confía en que ya no logrará engañar a la audiencia y la eliminarían de inmediato.

“Hay niveles, hay niveles. Yo le dije que si me meten a una Casa de los Famosos con ella, en México la sacan a la primera semana. Por fea, por grosera y por iughhh”, concluyó.