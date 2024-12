Victoria Ruffo aclaró si pasará la Navidad y el Año Nuevo con Eugenio Derbez

La llegada de la primera nieta en común de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez trajo consigo mucha ilusión, alegría y algo que muchos internautas no se esperaban: el tan anhelado reencuentro de la pareja en donde hasta fotos con abrazo hubo.

Tessa nació a finales de junio y este acontecimiento tan increíble convocó tanto a la familia Derbez como a la Ruffo para festejar: fue ahí mismo, en el hospital, donde la pareja se dio un abrazo, limó asperezas y hasta quedó de verse para estas fechas decembrinas , ¿pero en serio esto ocurrirá?

¿QUÉ DIJO VICTORIA RUFFO SOBRE PASAR LA NAVIDAD CON EUGENIO DERBEZ?

En una breve charla con el programa “Despierta América”, Victoria Ruffo dejó con el corazón roto a las personas que ya la hacían con Eugenio Derbez pues aceptó que, luego de pensarlo mejor, decidió “hacerle el feo” a la invitación de su ex.

“Ya lo pensé mejor y no, me la quiero pasar bien”, reveló la actriz entre risas... ¡qué tal, eso sí que fue inesperado!

Por otra parte, Victoria Ruffo se puso reflexiva y detalló qué es lo más hermoso que le ha dejado este año 2024, así como sus tiernas razones para recordarlo por siempre: el nacimiento de Tessa, tener salud y ver feliz a su hijo José Eduardo Derbez con la familia que formó.

“Yo creo que no me puedo quejar nunca, todos los años hago buen balance y la vida me ha tratado bien”, concluyó la llamada “Reina de las telenovelas”, ¡tal vez pronto la veamos de nuevo con Eugenio Derbez en el bautizo de Tessa o en su cumpleaños!