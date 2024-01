Verónica Castro reveló una de las condiciones que puso para su regreso a la TV

Los últimos trabajos de Verónica Castro como actriz fueron en la serie La casa de las flores y en la película Cuando sea joven, estrenada en el 2022; a partir de ahí, la intérprete y conductora no se ha dejado ver más, aunque sí tiene esporádicas apariciones ante los medios de comunicación.

Aunque no es extraño que “la Vero” se tome prolongados períodos de descanso entre un proyecto y otro, lo cierto es que para muchos fans la ausencia de la actriz sí se nota en el mundo del entretenimiento y exigen su regreso.

Verónica Castro es consciente del cariño que el público le tiene y, aunque sí aceptó que le han ofrecido algunos trabajos, no los aceptó por una poderosa razón, ¡entérate!

VERÓNICA CASTRO REVELA UNA DE LAS CONDICIONES QUE PUSO PARA SU REGRESO A LA TELEVISIÓN

Sobre este tema, resaltaron en especial las declaraciones del productor y hermano de Verónica, José Alberto “el Güero” Castro , quien en noviembre del 2023 aseguró que, aunque le había ofrecido dos proyectos de trabajo a la actriz, ella los rechazó.

“No quiero regresar para hacer cosas mal hechas o que me vayan a dar un poquito mal. Quiero hacerlo bien”

Esto despertó las dudas de muchas personas, quienes se preguntaron por qué Verónica Castro había decidido no trabajar con su hermano, y aunque la actriz guardó silencio durante mucho tiempo, fue finalmente en una entrevista con Pati Chapoy que aceptó que sí volvería a la televisión, aunque con una importante condición:

“Lo que tenga que hacer y lo que pueda hacer lo quiero hacer bien. No quiero hacer una tontería, porque la verdad no quiero regresar para hacer cosas mal hechas o que me vayan a dar un poquito mal. La verdad no. Quiero hacerlo bien. Quiero que la gente diga: ‘Valió la pena que regresara la vieja. Regresó, pero regresó buena. Regresó buena la vieja’ ”, detalló Verónica Castro en la charla.