Tunden a Laura Zapata en redes por su polémico comentario contra una mujer trans

Laura Zapata se ganó el cariño del público por interpretar a algunas de las villanas más icónicas de la televisión; sin embargo, en la actualidad se ha destacado por sus comentarios polémicos.

En esta ocasión, la actriz dio bastante de qué hablar luego de que se pronunciara sobre un video que se viralizó hace unos días; en la grabación, la influencer trans Meli la Panda acusó a un zapatero de haberla discriminado, lo que despertó un intenso debate en redes.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Meli la Panda publicó un video exhibiendo a la persona que supuestamente la discriminó acompañado del siguiente texto:

“Está persona me atendió muy agresivamente le pedí amablemente que me dijera ella porque no paraba de decirme EL y dijo que “no le importa” @CONAPRED @COPRED_CDMX @la_de_rh nadie me auxilió yo solo quería mis zapatos y luego vino una persona disque de la SEDENA pidiéndome mi ine”, denunció la creadora de contenido.

LAURA ZAPATA ARREMETE CONTRA MELI LA PANDA

Laura Zapata no pudo resistirse a quedarse afuera del tema y, replicando el video dado a conocer por Meli la Panda, escribió algo en su cuenta de X que rápidamente despertó debate:

“El zapatero no le faltó al respeto, basta ya de tanta permisividad y tolerancia a tales desfiguros”

“Opino que este joven debe ser atendido psicológicamente. Esta generación cristal-mazapán debe ser cuidada, escuchada por su familia”, consideró la actriz , quien además aseguró que en ningún momento el zapatero le faltó al respeto a la influencer.

Mi querido Paco opino que este joven debe ser atendido psicológicamente.

Esta generación cristal-mazapán debe ser cuidada, escuchada por su familia.

El zapatero no le faltó al respeto, basta ya de tanta permisividad y tolerancia a tales desfiguros pic.twitter.com/QKnsPWdmfe — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 25, 2024

“El zapatero no le faltó al respeto, basta ya de tanta permisividad y tolerancia a tales desfiguros”, concluyó Laura Zapata, contundente.

El post de Laura Zapata no pasó desapercibido por los internautas, quienes no dudaron en llenar la red social de comentarios tanto a favor como en contra de lo que ella escribió; incluso, hubo quienes la acusaron de transfobia y de impulsar la discriminación.