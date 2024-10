Tunden a Fey por sus polémicos comentarios sobre las mujeres y el feminismo: ¿qué dijo?

La que no la está pasando nada bien ahora mismo, es Fey, quien se volvió blanco de múltiples críticas y cuestionamientos por las declaraciones que recientemente emitió acerca de su postura en torno al feminismo y la violencia de género que azota a gran parte del país. Esto luego de que dejara ver cuál es exactamente su opinión de este movimiento y por qué no comulga con las ideas que representa, algo que si bien podría ser completamente válido, expuso de forma irrespetuosa según la percepción del público.

Fey se lanzó contra las mujeres y las acusó de la existencia de ‘malos hombres’

Durante una reciente participación en el programa de radio de Marco Antonio Regil, María Fernanda Blázquez Gil, mejor conocida como Fey, apuntó por qué cree que el feminismo no es de utilidad.

“Nosotras criamos a los hombres y luego nos quejamos de cómo son. ¡Somos sus madres! Nosotras tenemos que enseñarles a ser caballeros”, expresó la intérprete de “Azúcar Amargo”, dando a entender que, desde su perspectiva, parte de la responsabilidad de que existan “malos hombres” es de las mujeres, pues son ellas las que los educan y propician que adquieran comportamientos negativos.

¿Por qué Fey no se considera feminista? Su cruda opinión sobre el movimiento

Pese a la clara insistencia de Marco Antonio para cambiar el rumbo de la discusión y así evitar que se enfrascara en una polémica por sus pensamientos, la cantante aseveró orgullosa que ella no se considera parte del movimiento y admitió que incluso “le molesta” el término. “Adoro a los hombres. Yo no soy feminista, me choca la palabra feminista. Me choca esto de que se estén peleando con alguien”, apuntó.

Fey hizo polémicas declaraciones sobre el feminismo durante una conversación con Marco Antonio Regil Instagram, Getty

Como era de esperarse, en redes sociales rápidamente se hicieron presentes numerosas reacciones condenando las palabras de Fey, ya que hubo quienes consideraron que habló desde el desconocimiento y no se detuvo a pensar en el poder que tienen sus palabras con la audiencia.

Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado ni ha emitido ninguna explicación, lo que no ha aminorado el impacto de sus dichos, justo como llegó a pasarle a Michelle Renaud o Mariana Ochoa, que en su momento fueron “canceladas” por la poca sensibilidad al abordar estos temas tan relevantes para la sociedad.