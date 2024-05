Mariana Ochoa se disculpó por sus polémicos dichos sobre un feminicida serial: “Sigo aprendiendo”

En días pasados, Mariana Ochoa se volvió blanco de duros señalamientos y arduas críticas por un incidente que protagonizó en el matutino del que es conductora. Esto después de que el público e internautas reprobaran la forma en la que habló sobre el caso de un feminicida serial que recientemente fue descubierto en la Ciudad de México.

Tras el rechazo que este momento al aire le provocó, la integrante de “OV7” se pronunció al respecto y se disculpó públicamente por su error, asegurando que no lo hizo de mala fe.

El “error” de Mariana Ochoa al hablar de un feminicida serial que hizo enfurecer al público

Este indignante episodio tuvo lugar el pasado 25 de abril, cuando Mariana Ochoa inauguró la emisión de “Sale el Sol”, donde tenían planeada una sección donde se discutiría sobre “feminicidas seriales y su mente criminal”.

Si bien este es un tema necesario, especialmente en medio de la crisis que atraviesa el país, la cantante abordó el tópico como si se tratara de cualquier dinámica de juegos. Al menos así fue percibido por el público debido al tono de voz “alegre” con el que habló de una persona que le arrebató la vida a más de una decena de mujeres.

Todo lo que sucede en este vídeo está mal: Ya ni digamos empatía, sino conciencia, ni un ápice.



El tono, la sonrisa, el color con que se presenta el tema como si fuera cualesquier cosa y de pronto a su abrupta celebración.



❌pic.twitter.com/WV99p21bKa — Luis Carlos Hernández (@luiscarloshdv) April 26, 2024

Posterior a esta atropellada presentación, Mariana cambió de conversación casi de inmediato, para hacer mención al cumpleaños de una de sus compañeras, por lo que el foro se ambientó con felicitaciones y música de festejo. Dichos aspectos fueron catalogados como “insensibles”, “irrespetuosos” y “fuera de lugar” por los televidentes, lo que ocasionó una ola de señalamientos contra Ochoa y todos los involucrados.

La cantante se disculpó por su forma de expresarse ante un tema tan delicado

Durante un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, Mariana Ochoa fue cuestionada sobre este episodio y acerca de si estaba al pendiente de las críticas que se volcaron en su contra por la “falta de tacto” que mostró en pantalla.

Al respecto, la intérprete aseguró que se trató de una serie de errores que dieron como resultado una presentación totalmente fuera de lugar, pues detalló que precisamente ese día había tenido temas personales que le impidieron estar en la lectura del guión previa.

“Llegué a presentar un programa de entretenimiento con el tono que se espera normalmente y, al leer, ya era demasiado tarde. Estaba recibiendo indicaciones de anunciar el cumpleaños de Gaby”, dijo, refiriéndose a la celebración que hizo justo después de hablar sobre el caso del feminicida serial que fue capturado en Iztacalco.

La también actriz manifestó que siempre se ha considerado una persona empática con las mujeres y explicó que desde el momento que se percató de lo que había hecho, trató de disculparse con quienes se sintieron ofendidos.

Internautas y televidentes rechazan la versión de Mariana

A pesar del arrepentimiento que Ochoa dijo sentir, sus disculpas no fueron tan bien recibidas como lo esperaba, ya que hubo quienes consideraron que lo único que hizo fue tratar de limpiar su imagen. Asimismo, le hicieron ver que no se trató de que solo algunas personas se ofendieran, sino que ella como figura pública al frente de un programa tiene la responsabilidad de medir el impacto de sus palabras.

Por esta razón, la invitaron a realmente replantearse su labor como presentadora y no limitarse a culpar a situaciones externas. Adicionalmente, también condenaron al matutino por no tratar el tema con el debido respeto desde un inicio, ya que se trata de un criminal y no de un personaje ficticio como lo pintaron.