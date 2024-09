¿Traicionó a Karime Pindter? Briggitte Bozzo reveló quién cree que se merece ganar La Casa de los Famosos México

La noche del pasado 25 de septiembre, durante el último miércoles de La Casa de los Famosos México, se dio a conocer el nombre del quinto lugar de la competencia. Este sitio fue para Briggitte Bozzo, una de las participantes más queridas de la temporada y con la que millones de personas lograron conectar gracias a su simpatía natural y espontaneidad.

Dichos rasgos se mantuvieron presentes hasta el último minuto que permaneció en el reality y continuaron manifestándose en las declaraciones póstumas a su salida, ya que se volvió el foco de atención a partir de que volvió a la “normalidad”. Por supuesto, una de las preguntas que ha recibido con mayor frecuencia, es sobre a cuál de sus compañeros ve como el ganador o ganadora indiscutible, tema que parece tener bastante claro y ya le valió algunas críticas por supuestamente estarle siendo desleal a lo que mostró en el programa.

Briggitte Bozzo confesó quién quiere que gane La Casa de los Famosos México y por qué

Durante su reciente visita a Hoy, emisión que la recibió con los brazos abiertos y miles de felicitaciones por el juego que desempeñó desde el día uno, “Brillitos”, sobrenombre que le pusieron sus admiradores, tuvo que responder a la llamativa pregunta de cuál de los habitantes que siguen en la contienda debería ganar.

Sin dudarlo ni un segundo, la actriz y tiktoker pronunció con firmeza el nombre de Gala Montes, que además de su aliada, es una de sus mejores amigas de la infancia, pues se conocieron cuando ambas eran estrellas infantiles.

“He dicho varias veces que mis votos van para Gala. O sea, amo a Karime, amo a Mayito, amo a Arath, pero es que ella me ha enseñado muchas cosa; es una mujer muy empoderada que tuvo el valor de hablar, de no quedarse callada, de no dejarse de personas malas”, apuntó Bozzo, evidenciando el gran aprecio que siente por Montes.

Briggitte Bozzo y Gala Montes se conocen desde su infancia Capturas de pantalla

Critican a Briggitte Bozzo por traicionar a Karime Pindter en LCDLFM

A pesar de que sus palabras provocaron reacciones positivas en su mayoría, también hubo quienes se mostraron “decepcionados” por estas declaraciones de Briggitte. Esto ya que se le señaló por supuestamente traicionar a Karime Pindter, quien cabe recordar, fue su primera aliada en La Casa de los Famosos México y se acercó a ella cuando el cuarto Tierra la rechazó.