“Se te acabó el amor... y la visa”: la impactante predicción de Mhoni Vidente que apunta a un divorcio inminente

La polémica entre Escorpión Dorado y Fabiola Martínez sigue dando de qué hablar. Esta semana, Mhoni Vidente sorprendió a sus seguidores con una predicción directa y sin filtros: “Se te acabó el amor… y la visa también”, lanzó desde su espacio en redes, apuntando al futuro sentimental del famoso influencer.

La astróloga cubana fue tajante al referirse a la situación de Escorpión Dorado. Aunque el influencer niega la acusación de infidelidad hecha por Fabiola Martínez y asegura que no está casado, “la pareja tiene dos hijos y ya llevan una relación de 18 o 20 años, así que sí está casado”, afirmó Mhoni Vidente.

Para la vidente, la separación es inminente. “Lo va a alcanzar la consecuencia”, advirtió, convencida de que los audios y mensajes exhibidos hasta ahora son apenas el principio de un escándalo que seguirá creciendo.

Mhoni Vidente fue contundente: “Todos tenían la culpa, menos él”

Durante su lectura de cartas, Mhoni Vidente criticó la reacción pública de Escorpión Dorado tras la controversia. “Todos tenían la culpa menos él”, aseguró, señalando cómo intentó deslindarse de las acusaciones de infidelidad mientras el resto de los involucrados quedaba expuesto.

La astróloga aseguró que Escorpión Dorado y su pareja, con dos hijos y 20 años juntos, enfrentarán un divorcio inminente. Archivo

La astróloga destacó el valor de Fabiola Martínez al romper el silencio. “Ya la cansó, qué bueno que no se deje”, celebró Mhoni. Y recordó que la influencer no solo reveló su historia, sino que también mostró audios, videos y mensajes en los que Escorpión le confesaba su amor. “Te amo, no puedo dejar de pensar en ti”, le decía en esas grabaciones, donde además le proponía casarse y formar una familia.

Fabiola Martínez recordó cómo comenzó todo: “Sentí que sonaba una musiquita”

En una charla con Adrián Marcelo, Fabiola Martínez contó por primera vez cómo surgió su relación con Alex Montiel. “Jamás lo había visto sin máscara, pero ese día, cuando se acercó, sentí que sonaba una musiquita de fondo”, reveló.

La química fue inmediata. Según relató Mhoni Vidente en su transmisión, Fabiola guardó audios, notas de voz, la gorrita, la sudadera y hasta playeras que Escorpión Dorado le enviaba con mensajes cargados de promesas. “Para que te la pongas y pienses en mí”, decía uno de ellos.

La frase viral de Mhoni Vidente que cerró su predicción: “Le llegó su hora”

Como cierre de su predicción, Mhoni Vidente dejó una frase que rápidamente se volvió viral en redes. “A Escorpión Dorado le llegó su hora”, en referencia a la inminente separación de la mujer que lo acompañó casi dos décadas.

La advertencia colocó el tema otra vez entre las tendencias de la semana y reforzó el pronóstico de ruptura definitiva entre Escorpión Dorado y su pareja de más de dos décadas.