Ricardo Casares explica la razón por la que fue excluido del bautizo del hijo de Carlos Rivera y Cynthia: “Hablemos de mi enemiga”

Sigue la polémica en torno a la lista de invitados de Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodríguez para el bautizo de su primer hijo León. Al parecer, muchos de quienes consideraban ser sus “amigos” se quedaron sin invitación y eso fue algo que generó controversia.

Uno de ellos fue el conductor de Venga la alegría, Ricardo Casares, con quien Cynthia convivió cuando ella formó parte, hasta antes de su boda, en el matutino de TV Azteca.

Ricardo no fue requerido a la fiesta del pequeño León y en redes sociales se habla de que al conductor no le gustó nadita, pues cuando presentó la noticia en Venga la Alegría, junto con Flor Rubio, ni la comentó, ni opinó y sólo le dedicaron escasos segundos a hablar del tema.

En sus redes sociales, él rompió el silencio: “Vamos a hablar de mi enemiga, al parecer. Es una mujer que, como pueden ver en las imágenes, no me llevo bien con ella. No la conozco hace más de 20 años. No era la mujer con la que más convivía en VLA. Vamos a dejar algo en claro, a Cynthia la adoro”,dijo.

Casares dejó a entender que el motivo por el que no fue invitado, pese a que la gran mayoría de sus compañeros y excompañeros del programa sí, es porque él considera que a quienes comentan noticias del espectáculo, tienden a excluirlos.

“También entiendo que, a quienes nos dedicamos a hablar de los espectáculos, no nos consideren para uno u otro evento. Está bien. No hay ningún problema. Seguimos siendo amigos”, dijo en un video mientras mostraba fotografías de él con Cynthia Rodríguez

También aclaro que la noticia que presentaron en el programa fue muy corta porque “no había nada que decir” al respecto.