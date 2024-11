El hermano de Ángela Aguilar rompió el silencio y reveló qué es lo que le gusta de Cazzu

¡No cabe duda de que la dinastía Aguilar sigue dando de qué hablar en redes sociales! En esta ocasión, el hijo de Pepe Aguilar y Carmen Treviño sorprendió a más de una persona cuando, públicamente, reconoció que tiene un sentimiento especial por Cazzu, la expareja de su cuñado Christian Nodal.

Desde hace varios meses, Emiliano Aguilar ya había dejado en claro la predilección que siente por Cazzu pero se había mantenido en silencio ante las críticas que esto le generó; sin embargo, en esta ocasión, el hijo de Pepe sí se defendió y, de paso, reafirmó que continuará expresándole su cariño a la trapera argentina sin importarle el “qué dirán” debido a que le gusta de ella algo muy especial, ¡entérate!

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ ES LO QUE LE GUSTA AL HERMANO DE ÁNGELA AGUILAR DE CAZZU?

Este miércoles 20 de noviembre, Cazzu sorprendió a sus 17.1 millones de seguidores en Instagram con un nuevo carrusel de fotos en el que, además de demostrar cuánto ha crecido Inti, la hija en común que tuvo con Christian Nodal, dejó entrever que prepara nueva música para este 2025.

“Yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie”

Sin embargo, lo que realmente impactó a los internautas no fueron las nuevas postales de Cazzu o de Inti , sino el hecho de que Emiliano Aguilar se hiciera presente en la caja de comentarios con unos emojis que, literalmente, demostraron que el hijo mayor de Pepe “está que arde” por ella, ¡le dedicó una corona y una llama ardiente!

El mensaje de Emiliano Aguilar no pasó desapercibido para nadie. INSTAGRAM

Como era de esperarse, las críticas no tardaron en llegar y, por eso, Emiliano Aguilar le dedicó un explosivo mensaje a sus haters en el que aclaró qué es lo que le gusta de Cazzu y por qué seguirá expresándole su admiración a pesar de las burlas:

“¿Porque me gusta su música soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera, yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie”, expresó el hermano de Ángela, ¡impactante!

¿CUÁLES HAN SIDO LAS ÚLTIMAS CONTROVERSIAS DE LA FAMILIA AGUILAR?

Ángela Aguilar y su familia se han visto envueltos en una ola de críticas y burlas luego de que la cantante ofreciera una entrevista en donde dejó entrever que Cazzu sí estaba enterada de su relación con Christian Nodal, algo que la argentina negó de forma contundente en su primera entrevista ofrecida tras varios meses de silencio.

El debate todavía estaba muy encendido en redes sociales cuando una importante revista nombró “Mujer del Año a Ángela Aguilar , algo que no agradó a muchos internautas que intentaron recabar firmas para que este premio no fuera entregado; los ataques escalaron a tal grado que incluso Pepe Aguilar utilizó a “Gordo”, su querido perrito , para mandar un mensaje en contra del bullying cibernético.

Por último, hace unas horas se confirmó que Ángela Aguilar sí le cantará las tradicionales “Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre, lo que sólo hizo que las críticas en contra de la famosa se incrementaran, ¿qué sigue para esta reconocida dinastía del regional mexicano?