¿Cazzu mandó una indirecta a Christian Nodal? Así reapareció en redes con FOTOS y VIDEOS de su hija Inti

Cazzu reapareció en Instagram con una serie de fotos y videos sobre su día a día, algo que no hacía desde que terminó con Christian Nodal, ahora esposo de Ángela Aguilar. Sin embargo, parece que la cantante y rapera argentina no puede evitar hablar sobre su ex, pues muchos notaron una pequeña indirecta muy directa en una de las imágenes.

Por la noche del martes, la cantante de “Mucha Data” decidió publicar esta serie de postales en medio del escándalo de Nodal y Ángela Aguilar, dejando ver que está intentando retomar su vida no solo como madre, sino también como artista musical.

¿Cuál fue la indirecta de Cazzu a Nodal?

El post de Cazzu es muy variado y extenso. La mayoría de las fotos son de ella misma posando frente a la cámara, pero luego hace una aparición Inti, su hija con Nodal, en el estudio de grabación.

Posteriormente, la cantante de “Nada” estaba en el gimnasio, y luego en el comedor junto a su bebé. Finalmente, la que llama la atención es una imagen en donde está en su estudio, pero el primer plano se enfoca en el texto de un libro que está leyendo.

Esta fue una de las fotos que Cazzu publicó en Instagram tras su regreso a las redes sociales. (Instagram @cazzu)

Aunque no aparece el título ni el autor, sí que deja ver un texto que parece más un grito al cielo. Esto decía:

“¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio… La oportunidad llegó cuando menos lo esperaba (…) marido partió para la ciudad”.

¿Qué significa esto? ¿Es una indirecta? Bueno, resulta que, según “Milenio”, el cuento que está leyendo Cazzu se llama “El Huésped”, de la escritora mexicana Amparo Dávila, cuya trama trata sobre una mujer que vive en un pueblo alejado de todo y atrapada en un matrimonio infeliz.

Los usuarios más observadores reaccionaron con emojis en la caja de comentarios, pero también hubo espacio para aquellas opiniones sobre lo que parece ser su triunfal regreso a la música.

“Se acabó el tiempo. Llegó Cazzu con más música, hagan silencio”, “La Jefa está pisando fuerte”, “En su vida no va a conocer una pibita como tú”, “¡Por fin, actualizaciones de La Jefa!”, fueron las más destacadas.