Ester Expósito se declara fan de México: “La vida me quiere traer aquí”

Ester Expósito se dice enamorada de México y contenta con el estreno de su nueva película

Ester Expósito, quien es sumamente reconocida por su papel en la serie ‘Élite’, de Netflix, estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2023, en donde se declaró fan de México.

La actriz española dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans mexicanos, quienes le mostraron un cariño fantástico al corear su nombre, mientras ella desfilaba por la alfombra roja y repartía algunos autógrafos.

Ester acudió al prestigioso festival para presentar su nueva película ‘Perdidos en la noche’, una cinta dirigida por Amat Escalante, pero lo que más llamó la atención fue la conexión que tiene con México.

“Soy mexicana. Yo con México tengo algo, hay algo, ¿no? Está claro que la vida me quiere traer aquí”, declaró ante los medios de comunicación presentes. “Muchas gracias por el apoyo y el cariño, me siento muy agradecida de tener a tanta gente apoyando y siguiendo mi carrera, tanto amor allá afuera”, agregó emocionada.

Ester Expósito y el reto de trabajar con Amat Escalante

Ester Expósito reflexionó sobre trabajar con un director como Amat Escalante y reconoció que fue todo un desafío por la peculiar forma del director para contar sus historias, en especial de la ‘Perdidos en la noche’.

“Lo más desafiante son las historias, las historias que quiere contar y su manera única y particular de querer contarlas, porque eso te hace no ir a lo fácil y tener que buscarlas tú para poder y conseguir transmitir y plasmar lo que está en su cabeza, que es algo muy personal y por eso no es como algo básico o accesible de primeras”, mencionó la exnovia de Alejandro Speitzer.