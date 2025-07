El emotivo video que compartió Natalia Jiménez de ‘MasterChef jr’ tras terminar su quimioterapia: “LA ÚLTIMA”

Natalia Jiménez , exparticipante de MasterChef Junior España , se convirtió en símbolo de fortaleza y sensibilidad tras compartir un video en su cuenta de Instagram donde mostró el momento exacto en que acudía a su última sesión de quimioterapia.

En el clip, grabado al estilo Get ready with me, se la ve maquillándose y preparándose con una mezcla de alegría y nerviosismo. “Bienvenidos a mi último día de quimioterapia”, dice con voz firme, pero cargada de emoción. Y aclara: “Esto no significa que esté curada... tengo que hacerme un último PET/TAC para saber que todo ha funcionado”.

La joven influencer fue diagnosticada con leucemia en enero de 2025, y desde entonces ha documentado cada etapa de su tratamiento. Su testimonio ha tocado a miles de seguidores, que destacan su valentía y transparencia.

En su publicación, Natalia explicó que si bien se trató de su última quimioterapia, todavía queda un mes de espera para conocer si el tratamiento logró eliminar la enfermedad. “Tengo que estar sin tratamiento durante cuatro semanas antes de hacerme el estudio final”, precisó.

Una recuperación que aún tiene pasos por delante

La joven no ocultó los efectos físicos del tratamiento , mostrándose sin cejas, sin pestañas y con fracturas dentales provocadas por la medicación. “Literalmente no me queda ni una sola pestaña”, comentó, y agregó: “Dos dientes más se me han partido literalmente por la mitad”.

Pese a estos efectos colaterales, Natalia no pierde el ánimo. “Ya no tengo energía, pero seguimos”, dice en uno de sus videos, mientras miles de mensajes de aliento inundan su perfil.

“Cruzando los dedos para que salga todo bien”, escribió, en referencia a los resultados que espera con ansias. Como parte de su recuperación, anunció que planea tomarse un merecido descanso: “Me voy unos días a un hotel todo incluido en Mallorca”, reveló en su publicación.

De acuerdo con el medio UnoTV, Natalia recibió 12 sesiones de quimioterapia en total, y ahora se encuentra en una etapa de observación médica, a la espera de un diagnóstico final: unotv.com.

“No podemos decidir lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos a ello”, reflexionó Natalia en uno de sus mensajes más compartidos. A lo largo de su proceso, destacó el apoyo de su novio Abe, quien la acompañó en momentos clave como cuando decidió raparse la cabeza.

¿Cómo se hizo famosa Natalia Jiménez?

La joven se dio a conocer a los 11 años en MasterChef Junior España , y desde entonces ha crecido como creadora de contenido y editora de video y música, con una comunidad que la sigue fielmente por su autenticidad.

Sus redes sociales, especialmente Instagram, han servido como diario personal y plataforma de concientización, visibilizando los retos que implica enfrentar el cáncer a una edad temprana.

Natalia se ha ganado el respeto del público no solo por su paso en televisión, sino por cómo ha enfrentado la enfermedad con franqueza y determinación. Cada una de sus publicaciones ha estado acompañada de un mensaje realista, pero cargado de esperanza.

