Paola Durante alzó la voz y le hizo un fuerte reclamo a Belinda por un detalle que la indignó de ¿Quién lo mató?

Paola Durante no dudó en expresar su molestia luego de que Amazon Prime difundiera los primeros segundos de la actuación de Belinda, quien tuvo la difícil tarea de interpretarla en la serie ¿Quién lo mató?

Para Paola Durante, el trabajo de Belinda fue más bien una parodia que un intento serio de acercarse a lo que vivió realmente, y aunque los dos primeros capítulos de la serie lograron convencerla , la interpretación de la cantante de pop le generó una reacción muy distinta.

Fue en una entrevista para el programa de YouTube Chisme No Like que Paola Durante se sinceró ante el periodista de espectáculos Javier Ceriani y le compartió su opinión acerca de Belinda, ¿por qué no le agradó que la famosa rubia se pusiera en su piel en la serie de Amazon?

¡PAOLA DURANTE ESTÁ INCONFORME CON LA ACTUACIÓN DE BELINDA EN QUIÉN LO MATÓ!

Para Paola Durante, el trabajo de Belinda estuvo incorrecto desde un principio porque nunca se le acercó para conocer su versión de los hechos; por otro lado, consideró que algunos aspectos como su forma de hablar y vestirse fueron simplemente caricaturizados sin ninguna consideración a su persona.

“Crearon un personaje y yo no soy un personaje, yo soy un ser humano que pasó por muchas cosas”

“Crearon un personaje y yo no soy un personaje, yo soy un ser humano que pasó por muchas cosas”, señaló Durante, quien reveló que la muerte de Paco Stanley le desató muchos problemas tanto a nivel profesional como personal, pues además de tener que lidiar con los ataques de la gente, muy pocas marcas se animaron a trabajar con ella, lo que hizo que sus ingresos disminuyeran.

No es la primera vez que Paola Durante se lanza contra Belinda: en el primer capítulo de su serie de YouTube La verdad durante el silencio, la modelo de origen uruguayo criticó, de forma terminante, la forma en que la actriz habla en la serie: “Para empezar, yo no hablaba así a mis 24 años”, expresó contundente la exedecán de Paco Stanley .

En total, la serie ¿Quién lo mató? tendrá seis episodios, los cuales Paola Durante prometió que desmenuzaría a detalle en su serie de YouTube para aclarar qué tanto hay de cierto en la serie de Amazon: en lo que los otros capítulos se publican, al menos ya quedó claro que la actuación de Belinda se mereció una mala calificación por parte de la modelo.