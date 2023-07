“No sabemos si Anahí va a estar al 100% recuperada de su oído": Manuel Velasco

Manuel Velasco habló de la evolución de su esposa Anahí, a quien se le rompió un tímpano hace poco más de dos semana.

“Tiene que cicatrizar por dentro, no es como una herida externa... así que no es un proceso rápido, puede durar un mes o tres meses, los médicos no te dan un periodo exacto de tiempo”.

El político mexicano que actualmente está en campaña interna como aspirante a la candidatura presidencial, explicó que Anahí está muy consciente de lo que significa su problema en el oído, sobre todo ante la próxima gira de conciertos con RBD.

“Ella sigue con la misma molestia, si hace movimientos rápidos, se marea pero está ensayando con sus compañeros todos los días, con mucha emoción por esta gira que será la más exitosa de Latinoamérica”.

Velasco informó que, no obstante, Anahí está enfocada en participar en la gira del reencuentro de RBD.

“Nosotros estamos optimistas de que ella va estar bien pero no sabemos si va a estar al 100 por ciento del oído que tiene la afectación pero con el otro oído va a realizar los conciertos”.

El también ex gobernador de Chiapas, dijo que Anahí ensaya con entusiasmo para que la gira se cumpla tal y como está anunciada.

“No se va a cancelar ningún show, ni se va a posponer. Ahorita sigue igual el oído, sin poder oír pero ella está consciente de que tal vez para los primeros conciertos de la gira no esté recuperada pero va a hacerlo con el otro oído... será un esfuerzo mayor pero lo va a hacer”.

Sigue el chisme:

¡Anahí comparte cómo se ha transformado su cuerpo después del embarazo

TEST: ¿Qué RBD eres?