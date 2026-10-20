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Médicos FRENAN TRASPLANTE de pulmón de Jorge Ortiz de Pinedo, ¿cuál es el motivo?

El propio Ortiz de Pinedo dijo los motivos por los que los especialistas buscan no operarlo.

Octubre 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Jorge Ortiz de Pinedo dio a conocer que casi perdió la vida por un infarto.

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“Fumé 45 años de mi vida y esto me ocasionó cáncer de pulmón; me han operado dos veces, tengo Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que es el enfisema pulmonar”.

Es el propio Jorge Ortiz de Pinedo quien da a conocer que los médicos han frenado el trasplante de pulmón que necesita, principalmente por el enfisema que padece. El protagonista de ‘Una familia de Diez’ revela los motivos por los que los especialistas han decidido no buscar la operación.

Inicialmente el histrión explicó que su padecimiento se debe a que fumó por 45 años y desarrollo cáncer de pulmón en dos ocasiones.

“Fumé 45 años de mi vida y esto me ocasionó cáncer de pulmón; me han operado dos veces, tengo Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que es el enfisema pulmonar”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué le pasó a Jorge Ortiz de Pinedo en el corazón y por qué fue hospitalizado de emergencia?

Luego, el EPOC llevó a los médicos a contemplar un trasplante como alternativa para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el equipo médico tomó una decisión tras evaluar su estado general.

“En este momento no me puede hacer ningún trasplante por mi condición física, pero me dicen que está muy bien, que está controlado el enfisema pulmonar”, manifestó.

Agregó que los factores cardiacos también pesaron en la determinación. “Por cuestiones cardíacas tampoco sería recomendable, pero estoy bien ahora”, detalló el productor de televisión.

Aunque el trasplante no es viable, la decisión no es definitiva y los expertos indicaron que seguirán monitoreando su estado de salud.

Pese a la pausa en el procedimiento quirúrgico, Ortiz de Pinedo se mostró optimista sobre su tratamiento actual. El actor se sometió a terapias en Monterrey que, según explicó, le permitieron respirar con mayor facilidad.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Jorge Ortiz de Pinedo confiesa que estuvo “a punto de perder la vida” POR UN INFARTO; ¿cómo se encuentra?

“Es fantástico tenerlo; yo creo que ya respiro mejor que ustedes. No es nada económico”, enfatizó sobre el equipo de oxígeno suplementario que utiliza como apoyo cotidiano.

En tanto, el actor seguirá dependiendo de este recurso mientras continúa su tratamiento.

Jorge Ortiz de Pinedo Epoc trasplante de pulmón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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