Médicos FRENAN TRASPLANTE de pulmón de Jorge Ortiz de Pinedo, ¿cuál es el motivo?

“Fumé 45 años de mi vida y esto me ocasionó cáncer de pulmón; me han operado dos veces, tengo Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que es el enfisema pulmonar”.

Es el propio Jorge Ortiz de Pinedo quien da a conocer que los médicos han frenado el trasplante de pulmón que necesita, principalmente por el enfisema que padece. El protagonista de ‘Una familia de Diez’ revela los motivos por los que los especialistas han decidido no buscar la operación.

Inicialmente el histrión explicó que su padecimiento se debe a que fumó por 45 años y desarrollo cáncer de pulmón en dos ocasiones.

“Fumé 45 años de mi vida y esto me ocasionó cáncer de pulmón; me han operado dos veces, tengo Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que es el enfisema pulmonar”, dijo.

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Luego, el EPOC llevó a los médicos a contemplar un trasplante como alternativa para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el equipo médico tomó una decisión tras evaluar su estado general.

“En este momento no me puede hacer ningún trasplante por mi condición física, pero me dicen que está muy bien, que está controlado el enfisema pulmonar”, manifestó.

Agregó que los factores cardiacos también pesaron en la determinación. “Por cuestiones cardíacas tampoco sería recomendable, pero estoy bien ahora”, detalló el productor de televisión.

Aunque el trasplante no es viable, la decisión no es definitiva y los expertos indicaron que seguirán monitoreando su estado de salud.

Pese a la pausa en el procedimiento quirúrgico, Ortiz de Pinedo se mostró optimista sobre su tratamiento actual. El actor se sometió a terapias en Monterrey que, según explicó, le permitieron respirar con mayor facilidad.

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“Es fantástico tenerlo; yo creo que ya respiro mejor que ustedes. No es nada económico”, enfatizó sobre el equipo de oxígeno suplementario que utiliza como apoyo cotidiano.

En tanto, el actor seguirá dependiendo de este recurso mientras continúa su tratamiento.