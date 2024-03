“Matías es lo mejor que me ha pasado en la vida": Michelle Renaud

Recién casado, protagonizando novela en Televisa y esperando bebé junto a Michelle Renaud se encuentra Matías Novoa, el galán chileno que se apoderado de la pantalla mexicana convirtiéndose en los favoritos del momento. Para la estrella de Marea de pasiones, todo lo que le está ocurriendo viene a confirmarle que los tiempos de Dios son perfectos y que al final, la dicha siempre llega, pues un aborto que tuvo su mujer en 2022 los destrozó por completo.

“Esto es lo mejor que te puede pasar, es divino porque estoy en un momento de mi vida en el que esperaba ser papá, se nos cumplió el sueño y además llegué justo acá, con un proyecto maravilloso que ya puede disfrutar todo el público. Resulta curioso porque estoy grabando la novela pensando que está creciendo un bebé dentro de Michelle, imaginando que voy a llegar a la casa y le voy a decir: ‘Hola mi amor, aquí está papá’, ´porque ya se empieza a mover, ya lo empiezo a sentir, entonces eso me llena de energía para al otro día despertarme con más fuerza y seguir trabajando”, confiesa el actor en exclusiva para TVyNovelas.

Para el actor, “es una emoción diferente porque me encuentro en una etapa completamente distinta, cuando tuve a Axel tenía 31 años, ahorita tengo 43, estoy en otro lugar, han pasado muchas cosas desde esa época, y al final eso me llevó a lo que estoy viviendo ahora, a juntarme con Mich, a formar una familia maravillosa, estoy de verdad es un momento muy lindo”.

Esta no es la primera vez que un bebé le llega mientras hace una novela, pues en 2011 protagonizaba una melodrama con Bárbara de Regil en TV Azteca cuando debutó como papá junto a su primera esposa, la también actriz, María José Magán, venezolana que ha hecho carrera en la televisora del Ajusco. “Con mi hijo mayor me tocó igual, entonces se repite la historia, pero te digo, a Axel lo adoro, siempre va a ser mi hombrecito hermoso, aunque admito que son etapas diferentes. Ahorita creo que he pasado muchas cosas para llegar a este momento de plenitud”.

Ahora que Renaud fue a aplaudirlo a Televisa mientras él presentaba su novela, ambos celebraron y compartieron el éxito que ha tenido desde que aterrizó en San Ángel con el éxito Vencer el pasado.

“Ella todo el tiempo me está apoyando, me apoya desde que me despierto, es una gran mujer y yo también la voy a apoyar a ella cuando retome su trabajo”.

Con seis meses de embarazo, la actriz a quien conoció durante el rodaje de una película no le ha dado problemas con eso de los famosos antojos. “No me ha tocado correr a media noche por un antojo, pero sí a altas horas, entonces lo que hago es bajar a la cocina y ya sé más o menos lo que se le antoja y se lo preparo. Soy un esposo consentidor, yo la trato como una reina”.

Por otra parte, Michelle Renaud aprovechó nuestras páginas para echarle porras a su esposo y explicar las cualidades que la hicieron rendirse a sus pies.

“Me siento súper orgullosa porque, aparte, me ha platicado del proyecto desde que estaba en lecturas, entonces ya quería ver el resultado en pantalla. Yo soy la fan número uno de Matías, me emociona que él esté en esa novela”. La artista lamentó la pérdida que tuvieron, pero entiende que fue “un bebé que vino a enseñarnos algo”.

Ahora, quiere crear conciencia en las mujeres, pues considera que es un tema que casi nadie toca y que lo manejan como un tabú. En su caso, muchas amigas y primas han sufrido abortos que han callado, pero que dejaron una herida emocional difícil de cerrar. “Esta vez decidimos guardar este embarazo para nosotros, porque ya veníamos de ese episodio tan complicado”, expresó la intérprete que anhela dar a luz en casa con su esposo y sus hijos.

Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron en una boda discreta. (Instagram @michellerenaud)

Como el príncipe azul que toda mujer quisiera tener califica la artista al hombre con el que se casó el pasado diciembre. “Le digo a Mati que la vida lo ama, que le está dando todo, pero ha sido muy padre, también hay que saber vivir el momento y estamos ahorita tranquilos, disfrutando el embarazo, disfrutando su proyecto y tratando de compaginar todo. Para mí, mi esposo es lo máximo, Matías es lo mejor que me ha pasado en la vida y me impresiona el hombre que es, deseo que mis hijos sean como él, pero también deseo que todos los hombres aprendan a ser como él porque es súper caballeroso, súper inteligente, muy generoso con las mujeres y es difícil encontrar eso”, confesó Michelle a TVyNovelas.

El hombre “espiritual” y “pacífico” que se ve en cámaras también lo es en su casa. Según Michelle, “Matías es muy sabio, hasta sus regaños son tan bonitos que suenan como la paz, pero sí hay mucho que aprenderle y lo admiro muchísimo”. Por ahora, ambos disfrutan esta bendición y cuentan los días para el alumbramiento. “Ya faltan tres meses y ahorita sí lo estoy disfrutando bastante, los niños tienen mucha ilusión de que ya llegue su hermano”, dijo Renaud.

Su flamante esposo está entre la ansiedad y la emoción. “Va a ser un nuevo comienzo, ser papá después de 12 años, en otra etapa, una en la que hemos formado una familia preciosa, nos juntamos en el momento perfecto”.