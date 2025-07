Erika Buenfil revela por qué ella y su hijo Nicolás rechazaron entrar a La Casa de los Famosos México

Con una carrera consolidada y un lugar ganado en el corazón del público, Erika Buenfil no solo destaca por su talento actoral, también por el fuerte lazo que ha construido con su hijo, Nicolás Buenfil.

En entrevista para el programa Hoy, la actriz abrió su corazón para hablar del momento tan especial que vive en su relación con él y reveló que ambos fueron considerados para La Casa de los Famosos México, pero decidieron no participar.

Rechazaron entrar a La casa de los famosos México en esta edición

La también reina de TikTok explicó que Nicolás, de 20 años, se encuentra enfocado en sus estudios y en su crecimiento personal, y aunque ha ganado notoriedad en redes sociales, no está interesado en exponer su vida en un reality.

“Día a día, paso a paso… entiendo esa parte de su vida y respeto 100 %”, comentó Erika con orgullo, asegurando que lo apoya completamente en sus decisiones y lo acompaña sin imponerle un camino.

“No me siento lista” Erika Buenfil

En cuanto a su propia participación en el reality, Erika confesó que ha recibido propuestas formales, pero no se siente lista para entrar. “Me han preguntado, me han propuesto… pero todavía no digo que sí. Espero seguir viéndolo desde mi casa”, dijo entre risas, reafirmando su postura de mantener su vida privada al margen de la exposición extrema que implica un formato como ese.

Una gran madre orgullosa de su hijo

Sobre su rol como madre, Buenfil enfatizó que siempre ha predicado con el ejemplo. Sus largas jornadas laborales y su entrega a cada proyecto han sido, según sus propias palabras, parte de la formación que ha transmitido a Nicolás.

La actriz se define como una mamá orgullosa de ver a su hijo madurar con valores, independencia y ética, cualidades que admira profundamente.

La historia de Erika y Nicolás es un testimonio de amor incondicional, respeto mutuo y evolución constante. En un medio donde las relaciones familiares muchas veces se tensan por la fama, ellos demuestran que es posible mantener los pies en la tierra.

Mira lo que le dijo Erika Buenfil a Dania Méndez, en exclusiva para TVyNovelas, durante la Fiesta de los Famosos...

¿Será que algún día los veremos en el encierro de La Casa de los Famosos México?