Carlos Villagrán vuelve a actuar como Quico a sus 81 años

Carlos Villagrán, el entrañable Quico de El Chavo del 8, sorprendió al público limeño al subirse nuevamente a un escenario en el espectáculo Mega Circus, reapareciendo vestido con su tradicional traje de marinero y ofreciendo un show lleno de humor, música y nostalgia.

A pesar de haber anunciado su retiro en 2023, el boom de los personajes gracias a la serie Chespirito: sin querer queriendo le ha dado un nuevo aire. El actor fue ovacionado durante casi dos horas con bromas, dinámicas interactivas y momentos clásicos del personaje, incluida una interpretación con guitarra inspirada en Doña Florinda.

Villagrán expresó con gratitud: “Estoy contento de volver a Lima. Y si vuelvo a Perú es porque los peruanos me aman y me piden volver”, destacando la conexión emocional que mantiene con sus seguidores.

Aunque había cerrado el telón como Quico, su retorno evidenció que el personaje aún despierta pasiones intergeneracionales.

Regreso en medio del boom de la serie de Chespirito

Este regreso irrumpió en medio del debate generado por la serie biográfica de Max HBO, donde Villagrán fue retratado como un personaje ambicioso bajo el nombre ficticio de Marcos Barragán. Al respecto, él afirmó no haber visto la serie y dejó claro que no participará en ninguna bioserie sobre su vida: “Si Kiko era presumido, no significa que yo lo sea toda la vida… yo estoy feliz con lo que hice”.

En un mundo donde los íconos envejecen, Carlos Villagrán demuestra que el legado de Quico (o de la vecindad de El chavo del 8) trasciende el tiempo: su regreso confirma que el humor genuino y el cariño del público superan cualquier retiro anunciado, y que aún a los 81 años la risa sigue siendo su mejor escenario.

El espectáculo Mega Circus se presenta del 25 de julio al 10 de agosto de 2025 en el MallPlaza Bellavista, en El Callao, Perú. Y sí, el Kiko de Carlos Villagrán también tiene su público nostálgico.