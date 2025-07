Linet Puente reaparece en ‘Ventaneando’ en medio del luto y revela de qué murió su papá

A la edad de 72 años, el señor Jorge Luis Puente Palazuelos perdió la vida este fin de semana.

Linet Puente, su hija, compartió con ‘Ventaneando’ la triste noticia y pena que embarga a su familia. Reveló las causas de la muerte de su padre.

“Mi hermano, mi mamá y yo estuvimos con él, literal, en su última respiración... Hasta que se fue, estuvimos juntos”.

“Cuando me separé (del padre de su hijo) pensé que había vivido uno de los dolores más grandes de mi vida, pero perder a mi padre, es lo más difícil que he vivido en toda mi vida”, dijo en entrevista para Ventaneando.

“Fueron tres semanas de luchar, de estar a su lado, de mover, de buscar que sus pulmones estuvieran mejor”, comentó muy afectada.

¿De qué murió el papá de Linet Puente?

“Él entró (al hospital) por una influenza que se convirtió en neumonía y eso se complicó muchísimo, sus pulmones estaban muy débiles. No aguantó y se fue, se fue siendo un roble. Lo vamos a extrañar muchísimo”, compartió la periodista.

“Mi papá se convirtió en esa imagen paternal que Noah no tiene”, compartió la periodista, sobre la pérdida que su pequeño hijo enfrentará.

Linet Puente siguió trabajando en medio del dolor.

El domingo 27 de julio, Linet Puente compartió una historia de Instagram con una fotografía donde se veía un tocador, mientras la maquillaban.

“Va por ti, papi”, fue el texto que compartió la periodista, en alusión a que debía seguir trabajando en medio del luto, pero dedicándole todos sus esfuerzos a su padre.

En redes sociales, Linet agradeció las muestras de apoyo. “Gracias a todos quienes han enviado mensajes de aliento, quienes han estado aquí al pie del cañón a mi lado, quienes no nos han soltado a mi familia y a mí. Los ánimos no me dan para escribir ni compartir mucho pero aquí estoy. De corazón, gracias”.