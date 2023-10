Liliana Regueiro dice que Sergio Andrade intentó buscarla tras el escándalo, ‘me sentí en shock’

La exbailarina Liliana Regueiro

Al igual que varias mujeres que habrían sido víctimas de Sergio Andrade , Liliana Regueiro aprovechó el estreno de “Ellas soy yo” para dar su testimonio sobre los maltratos y abusos a los que fue sometida durante varios años hasta la detención de Gloria Trevi y el productor musical, en 1999.

Liliana Regueiro volvió a colocarse en el ojo público luego de que revelara, durante un encuentro con la prensa, que Sergio Andrade la volvió a buscar unos 10 años después de que se desatara el escándalo del “Clan Trevi-Andrade”, momento que no tardó en viralizarse en redes sociales, generando toda clase de opiniones.

“SÍ ME BUSCÓ", LA DOLOROSA CONFESIÓN DE LILIANA REGUEIRO SOBRE SERGIO ANDRADE

A pregunta expresa de un reportero, quien le preguntó sobre un rumor que ya había circulado desde hace varios años atrás, Liliana Regueiro confesó que, en efecto, Sergio Andrade volvió a buscarla, y relató cómo ocurrió ese tenso encuentro que le causó un gran impacto.

“En algún momento sí intentó buscarme, hace unos diez años”

“En algún momento sí intentó buscarme, hace unos diez años”, reveló Regueiro, y aunque ella se mostró incómoda, la prensa siguió pidiéndole más detalles del encuentro, por lo que Liliana explicó que simplemente ya no quiso saber más de Sergio Andrade luego de que él intentara contactarse.

“Intentó hacer comentarios de que sabía cómo estaba mi vida. Prefiero no dar más comentarios, me sentí en shock, uno no se lo espera”, declaró la exbailarina, quien mantiene una amistad con Gloria Trevi .

Estas impactantes declaraciones no tardaron en viralizarse en redes sociales, con internautas reaccionando con comentarios como: “Horror cómo es que la contactó el loco horrible”, “Tantita empatía con Liliana” y “El narcisista siempre vuelve”, entre otros más.