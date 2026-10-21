Leonardo Aguilar se ríe de que NO LLENA CONCIERTO y admite que ‘hate’ a su familia afecta su carrera

“¿Les da envidia la gente que no vino?”.

Leonardo Aguilar debutó el pasado fin de semana en las ‘Fiestas de Octubre’, en Guadalajara, con un concierto que registró muy poca asistencia. Y aunque el hijo de Pepe Aguilar tomó con humor la poca asistencia, también reconoció que las críticas a su familia han repercutido en su carrera.

Y es que desde hace varios años, la dinastía Aguilar ha estado en el centro de la polémica, pero las críticas contra sus integrantes aumentaron en junio de 2024, cuando Ángela hizo pública su relación con Christian Nodal.

Durante el concierto, Leonardo le preguntó directamente a los asistentes: “¿Vamos bien?, ¿se decepcionaron?”, bromeó.

TE RECOMENDAMOS: Leonardo Aguilar vende boletos para su show en una zapatería y en una tienda de gorditas de maíz quebrado

La reacción del público llevó al cantante a continuar con otra frase que también se difundieron en redes sociales. “¿Les da envidia la gente que no vino?”, cuestionó el intérprete. Ante la respuesta de los presentes, reaccionó entre risas: “¿Cómo que sí? Uno ya no sabe ni a quién le está cantando, ¿eh? Híjole”.

Antes del espectáculo, Aguilar ofreció una entrevista a ‘Ventaneando’ donde expresó cómo las polémicas de su familia han repercutido en su trabajo. Al tiempo, reconoció que, pese al desgaste, encontró una formar de aprovechar la controversia a favor de sus proyectos.

“Yo ni fui protagonista de nada de lo que ‘hatean’, nada. Y de repente era como que... ‘ahí está ese gu*y también vamos, pam!’ Y me atacaron a mí también, así fue”, relató. El intérprete añadió que prefiere la exposición negativa al silencio mediático: “Yo no les he hecho nada a nadie, yo prefiero mil veces que hablen mal de mí a que nadie hable nada de mí”.

Leonardo situó el origen de esta dinámica en un periodo concreto de su carrera.

“Eso es algo de lo que me di cuenta, después de que han sido tres años de estar en el ojo negativo del huracán”, explicó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Los Aguilar: Suman 90 mil firmas para cancelar su concierto en el Grito de Independencia en Guadalajara

En tanto, expresó también que ese escenario representó un reto, pero también un mecanismo de difusión: “Eso ha sido un reto, pero también me ha ayudado a que las cosas se divulguen más, las cosas que estoy haciendo”, concluyó.